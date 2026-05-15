Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Từ thực tiễn bác bỏ luận điệu xuyên tạc về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ninh Long
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thực tiễn đời sống tôn giáo ổn định, phát triển tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét bác bỏ những thông tin sai lệch về việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

aimg-1428.jpg
Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng các linh mục, chức sắc, chức việc đã đến chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Ảnh tư liệu.

Sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ I, trên không gian mạng xuất hiện một số thông tin sai lệch, cho rằng Việt Nam “siết chặt hoạt động tôn giáo”, “hạn chế tự do tín ngưỡng”, “can thiệp vào nội bộ tôn giáo”. Đây là cách diễn giải phiến diện, cố tình tách một số quy định pháp luật khỏi bối cảnh quản lý nhà nước và thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Thực tế, việc sửa đổi luật lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Điều 24 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ: mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Quyền này được Nhà nước tôn trọng, bảo hộ; đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Nhìn từ góc độ pháp quyền, không có quốc gia nào để các hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đứng ngoài khuôn khổ pháp luật. Quản lý bằng pháp luật không đồng nghĩa với hạn chế quyền tự do, mà nhằm bảo đảm quyền đó được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, hài hòa với lợi ích quốc gia, dân tộc và trật tự xã hội.

adji-0981-copy.jpg
Giáng sinh là những khoảnh khắc lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và hy vọng cho năm mới của đông đảo giáo dân và người dân.

Thực tiễn ở Hà Tĩnh cho thấy rõ điều này. Hiện nay, Hà Tĩnh có 2 tôn giáo hoạt động chủ yếu là Công giáo và Phật giáo với 543 cơ sở thờ tự, 207 chức sắc và hơn 211.665 tín đồ, chiếm khoảng 13,2% dân số toàn tỉnh. Những năm gần đây, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phát triển ổn định; tổ chức tôn giáo, cơ sở vật chất, số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ và các hoạt động tôn giáo đều có xu hướng tăng.

Đối với Công giáo, toàn tỉnh hiện có 9 giáo hạt, 79 giáo xứ, 237 giáo họ, 12 cơ sở dòng tu và 3 cơ sở từ thiện, dạy nghề; 243 cơ sở thờ tự, 2 giám mục, 126 linh mục, khoảng 176.165 giáo dân. So với năm 2020, số giáo hạt, giáo xứ, cơ sở dòng tu, linh mục và giáo dân đều tăng.

Đối với Phật giáo, Hà Tĩnh hiện có khoảng 300 ngôi chùa có dấu tích Phật giáo; trong đó 146 chùa có sinh hoạt tôn giáo ổn định, tăng 46 chùa so với năm 2020. Toàn tỉnh có hơn 35.500 phật tử, 79 sư trụ trì được bổ nhiệm cùng hàng trăm chức việc tham gia hoạt động Phật sự.

Những con số này cho thấy đời sống tôn giáo trên địa bàn không hề bị “thu hẹp” như một số thông tin xuyên tạc, mà đang phát triển ổn định, đúng pháp luật và ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện.

bqbht_br_3-274.jpg
Sở Nội vụ Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho tăng ni, phật tử và ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, ban hộ tự các chùa trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu.

Trong thực tế, các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Nhiều cơ sở tôn giáo được sửa chữa, nâng cấp, xây dựng khang trang.

Một ví dụ điển hình là Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở và Trung tâm Mục vụ với diện tích gần 5,5 ha. Đây là minh chứng cụ thể cho việc chính quyền tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, hợp pháp.

Cùng với đó, các hoạt động lễ nghi tôn giáo lớn như Lễ Giáng sinh, Đại lễ Phật đản, Vu lan và nhiều hoạt động tín ngưỡng dân gian trên địa bàn đều được tổ chức công khai, an toàn, nền nếp. Quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức tôn giáo ngày càng gắn bó thông qua các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, đối thoại và phối hợp.

Không chỉ sinh hoạt tôn giáo ổn định, đồng bào có đạo ở Hà Tĩnh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo đồng hành cùng địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật.

7.jpg
45 hộ giáo dân thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang đã hiến 1.150m2 đất mở đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư. Ảnh chụp tháng 3/2026.

Có thể thấy, điều các thông tin sai lệch cố tình đánh tráo là giữa quản lý bằng pháp luật với hạn chế tự do tôn giáo; giữa xử lý hành vi vi phạm pháp luật với “đàn áp tôn giáo”.

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo trước các thông tin thiếu kiểm chứng, tiếp cận vấn đề trên cơ sở pháp luật và thực tiễn, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc, kích động.

Việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không phải là bước lùi về quyền tự do tín ngưỡng, mà là quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền hiến định của người dân đi đôi với yêu cầu quản lý nhà nước hiện đại. Thực tiễn sinh động ở Hà Tĩnh chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Tin liên quan

Tags:

#Luật Tín ngưỡng #Luận điệu xuyên tạc #đấu tranh phản bác các thế lực thù địch

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!