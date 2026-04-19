Vé xe dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Chiều đi lẫn chiều về Hà Tĩnh cơ bản “kín chỗ”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 30/4), đến hết Chủ nhật (ngày 3/5). Kỳ nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để nhiều người dành thời gian về quê thăm gia đình, bạn bè hay trải nghiệm các chuyến du lịch nên nhu cầu sử dụng các phương tiện vận chuyển cố định dự báo sẽ tăng cao so với ngày thường.

Dịp lễ năm nay, chị Nguyễn Thanh Nhàn (quê xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) - công tác tại Hà Nội đã sắp xếp công việc để gia đình 3 thành viên về Hà Tĩnh. Chị Nhàn chia sẻ: “Những ngày này, khi tôi truy cập các kênh bán vé trực tuyến để đặt vé về quê, hầu hết các chuyến đã kín chỗ, chỉ còn lại 1 vé. Trong khi gia đình tôi có 3 người nên chưa thể sắp xếp được hành trình phù hợp. Tôi vẫn đang theo dõi thông tin từ các nhà xe và hy vọng sẽ có thêm chuyến để cả gia đình kịp về quê dịp lễ”.

Ghi nhận tại Bến xe Hà Tĩnh sáng ngày 19/4, nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội hay Hà Tĩnh đi các tỉnh miền Trung như TP Huế, Đà Nẵng (và chiều ngược lại) đã sớm hết vé dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lượng khách hàng quan tâm nhiều ở vé các ngày 28, 29/4 và 3/5.

﻿ Lượng khách đến đặt vé vào dịp lễ 30/4 và 1/5 tại các nhà xe tuyến cố định tăng mạnh.

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ nhà xe Phú Quý cho biết: “Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ khá dài ngày nên khách đặt vé xe về quê khá nhiều. Chúng tôi chuyên tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại đã bán hết vé chiều về những ngày cao điểm như 28, 29/4 và chiều đi ngày 2, 3/5. Để chuẩn bị phục vụ khách hàng, nhà xe đã lên kế hoạch bảo trì xe, cam kết lái xe chấp hành về tốc độ, không chở quá số người quy định. Giá vé dịp lễ không tăng so với ngày thường: 300.000 đồng/vé với xe 40 giường, 350.000 đồng/vé với xe 32 giường và 500.000 đồng/vé với xe 20 giường".

Nhà xe Phú Quý dự kiến sẽ chạy 10 đầu xe (tăng 3 đầu xe) vào dịp lễ để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách.

Ngoài nhà xe Phú Quý, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định cũng cam kết không tăng giá vé. Thay vào đó, các nhà xe đã có kế hoạch tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho người dân.



Anh Nguyễn Huy Khánh - chủ nhà xe Khánh Truyền (chuyên tuyến Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng) cho biết: “Hiện khách đã đặt khoảng 90% số ghế chiều đi và về tuyến Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng, tăng hơn 30% so với ngày thường; chiều về ngày 28/4 và chiều đi ngày 3/5 đã cơ bản kín vé. Khách tuyến này không chỉ có người dân về quê nghỉ lễ mà còn có khách du lịch. Chúng tôi hiện có 11 đầu xe cao cấp từ 40 giường, 32 giường hoặc xe 20 phòng VIP, dự kiến sẽ tăng cường thêm 3 - 4 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Cùng với mua vé trực tiếp tại các đại lý, hình thức đặt vé xe trực tuyến ngày càng được hành khách lựa chọn, đặt ra yêu cầu các nhà xe phải nhanh chóng thích ứng để nâng cao hiệu quả phục vụ.

﻿ Nhà xe Văn Minh đã bán hết vé vào các ngày cao điểm.

Theo ghi nhận, thay vì đến trực tiếp bến xe hay văn phòng như trước, nhiều khách hàng đã chủ động liên hệ qua hotline, fanpage, nền tảng mạng xã hội để giữ chỗ, thanh toán và xác nhận lịch trình ngay từ sớm. “Tỷ lệ khách đặt vé online hiện chiếm 90%, đặc biệt là nhóm lao động trẻ và sinh viên. Việc triển khai bán vé qua các kênh trực tuyến giúp nhà xe chủ động hơn trong công tác điều hành, nắm bắt sớm nhu cầu để bố trí phương tiện, đồng thời tạo thuận lợi cho hành khách trong dịp cao điểm lễ tết”, bà Dương Thị Huyền – đại diện Công ty TNHH Văn Minh chia sẻ.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội cơ bản “cháy vé” ngày cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo thống kê của Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, lượng xe xuất bến dự kiến đạt khoảng 110 - 120 lượt/ngày (tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường).

Ông Bùi Quang Dương, Trưởng BQL Bến xe Hà Tĩnh cho biết, lượng hành khách tăng chủ yếu ở các tuyến có chặng đường di chuyển không quá xa, như Hà Tĩnh đi các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng và ngược lại. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp vận tải chấp hành quy định pháp luật về vận tải hành khách; niêm yết, công khai, minh bạch giá cước vận tải; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến; kiên quyết không cho xuất - nhập bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng...