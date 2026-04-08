Chính trị

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran

Thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Ngày 8/4, trước việc ngày 7/4 (giờ địa phương), Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được ngày 7/4/2026 giữa Hoa Kỳ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.

Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.