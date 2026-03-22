Việt Nam lên vị trí FIFA cao nhất sau hơn 2 năm

LĐBĐ Thế giới (FIFA) vừa cập nhật bảng thứ bậc các đội tuyển quốc gia sau khi xử thua hai trận của Malaysia, giúp Việt Nam áp sát Top 100.

Theo bảng FIFA công bố ngày 22/3, đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, lên 103 thế giới với 1.213,62 điểm. Đội tuyển đạt thứ bậc cao nhất, kể từ mốc 94 hồi tháng 12/2023. Trong khi đó, kỷ lục của đội vẫn là vị trí 84 tháng 9/1998.

Duy Mạnh tranh bóng với Figueiredo ở trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, tối 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Sự thay đổi đến từ phán quyết của LĐBĐ châu Á (AFC), xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal (25/3/2025) và Việt Nam (10/6/2025), do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Trên sân, Malaysia từng thắng lần lượt 2-0 và 4-0, nhưng kết quả bị hủy bỏ.

Với Việt Nam, trận thua 0-4 trước Malaysia trước đó khiến đội bị trừ điểm đáng kể. Khi kết quả được điều chỉnh thành thắng 3-0, đội không chỉ lấy lại số điểm đã mất, còn được cộng thêm theo hệ thống tính điểm Elo của FIFA. Tổng cộng, Việt Nam tăng khoảng 25 điểm, cải thiện thứ bậc rõ rệt. Tại châu Á, đội cũng tăng một bậc lên đứng thứ 18, vượt qua Kyrgyzstan.

Khoảng cách giữa Việt Nam và Top 100 hiện còn hơn 10 điểm. Nếu thắng Bangladesh trong trận giao hữu tối 26/3, và hạ Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup tối 31/3, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội lớn vào Top 100.

Ở chiều ngược lại, Malaysia chịu ảnh hưởng nặng nề từ án phạt. Đội rơi 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới với 1.095,90 điểm. Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn Malaysia bị FIFA điều chỉnh điểm số vì các vi phạm liên quan đến tư cách cầu thủ.

Trước đó, họ từng bị xử thua ba trận giao hữu trong năm 2025, khiến thứ bậc tụt xuống 121 vào tháng 1/2026. Malaysia cũng rơi xuống vị trí thấp nhất kể từ tháng 4/2024, khi họ đứng thứ 138 thế giới.

Bảng thứ bậc FIFA hiện được tính theo công thức Elo, cập nhật sau mỗi trận đấu. Điểm số của các đội thay đổi dựa trên kết quả, tính chất trận đấu và tương quan sức mạnh giữa hai bên. Vì vậy, những điều chỉnh từ các quyết định kỷ luật như của AFC có thể tạo ra biến động lớn.

Dưới thời HLV Park Hang-seo giai đoạn 2017-2023, Việt Nam thường đứng trong Top 100 thế giới. Nhưng từ khi HLV Philippe Troussier lên thay tháng 3/2023, đội tuyển dần tụt bậc

. Với chuỗi thắng 11 trận trên mọi đấu trường, HLV Kim đang giúp đội thu hẹp khoảng cách với Top 100.

Tags:

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.