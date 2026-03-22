Việt Nam lên vị trí FIFA cao nhất sau hơn 2 năm

Theo bảng FIFA công bố ngày 22/3, đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, lên 103 thế giới với 1.213,62 điểm. Đội tuyển đạt thứ bậc cao nhất, kể từ mốc 94 hồi tháng 12/2023. Trong khi đó, kỷ lục của đội vẫn là vị trí 84 tháng 9/1998.

Duy Mạnh tranh bóng với Figueiredo ở trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, tối 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Sự thay đổi đến từ phán quyết của LĐBĐ châu Á (AFC), xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal (25/3/2025) và Việt Nam (10/6/2025), do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Trên sân, Malaysia từng thắng lần lượt 2-0 và 4-0, nhưng kết quả bị hủy bỏ.

Với Việt Nam, trận thua 0-4 trước Malaysia trước đó khiến đội bị trừ điểm đáng kể. Khi kết quả được điều chỉnh thành thắng 3-0, đội không chỉ lấy lại số điểm đã mất, còn được cộng thêm theo hệ thống tính điểm Elo của FIFA. Tổng cộng, Việt Nam tăng khoảng 25 điểm, cải thiện thứ bậc rõ rệt. Tại châu Á, đội cũng tăng một bậc lên đứng thứ 18, vượt qua Kyrgyzstan.

Khoảng cách giữa Việt Nam và Top 100 hiện còn hơn 10 điểm. Nếu thắng Bangladesh trong trận giao hữu tối 26/3, và hạ Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup tối 31/3, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội lớn vào Top 100.

Ở chiều ngược lại, Malaysia chịu ảnh hưởng nặng nề từ án phạt. Đội rơi 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới với 1.095,90 điểm. Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn Malaysia bị FIFA điều chỉnh điểm số vì các vi phạm liên quan đến tư cách cầu thủ.

Trước đó, họ từng bị xử thua ba trận giao hữu trong năm 2025, khiến thứ bậc tụt xuống 121 vào tháng 1/2026. Malaysia cũng rơi xuống vị trí thấp nhất kể từ tháng 4/2024, khi họ đứng thứ 138 thế giới.

Bảng thứ bậc FIFA hiện được tính theo công thức Elo, cập nhật sau mỗi trận đấu. Điểm số của các đội thay đổi dựa trên kết quả, tính chất trận đấu và tương quan sức mạnh giữa hai bên. Vì vậy, những điều chỉnh từ các quyết định kỷ luật như của AFC có thể tạo ra biến động lớn.

Dưới thời HLV Park Hang-seo giai đoạn 2017-2023, Việt Nam thường đứng trong Top 100 thế giới. Nhưng từ khi HLV Philippe Troussier lên thay tháng 3/2023, đội tuyển dần tụt bậc

. Với chuỗi thắng 11 trận trên mọi đấu trường, HLV Kim đang giúp đội thu hẹp khoảng cách với Top 100.