Xây dựng thương hiệu, nâng tầm sản phẩm "made in Hà Tĩnh"

Thương hiệu sản phẩm - "chìa khóa" chiếm lĩnh thị trường

Ít ai biết rằng, Sirnakarang - sản phẩm từng được tôn vinh Ngôi sao thuốc Việt lại được chế biến từ kim tiền thảo - một dược liệu quen thuộc của Hà Tĩnh. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, kết hợp quá trình nghiên cứu khoa học bài bản, Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) đã tạo ra sản phẩm hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi mật hiệu quả.

Sản phẩm Sirnakarang của Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Không chỉ Sirnakarang, nhiều sản phẩm đã giành giải thưởng danh giá tầm quốc gia như: Hoàn xích hương, Phalintop… Ngoài ra, HADIPHAR đã phát triển hệ sinh thái hơn 350 loại thuốc và thực phẩm chức năng; nhiều sản phẩm kết hợp giữa nguyên liệu bản địa và công nghệ sản xuất hiện đại. Nhờ đó, doanh nghiệp liên tục được tôn vinh với các danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt, Sao Vàng Đất Việt...

Sản phẩm của HADIPHAR đã giành nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Xác định xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương phải bắt nguồn từ chất lượng, đơn vị đầu tư đồng bộ công nghệ sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn hóa quy trình theo quy định của ngành dược. Công ty chú trọng khai thác lợi thế bản địa, xây dựng vùng nguyên liệu liên kết, kết hợp giữa tri thức y học cổ truyền với công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng. Chúng tôi cũng kiên định xây dựng niềm tin thị trường, thương hiệu sản phẩm từ chất lượng và sự minh bạch thông tin. Mỗi năm, HADIPHAR dành hơn 30 tỷ đồng cho công tác nghiên cứu và đầu tư công nghệ. Chiến lược đầu tư dài hạn đã giúp sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ phủ rộng thị trường nội địa, mà còn vươn ra khu vực Đông Nam Á và đang tiến tới các thị trường Tây Á, Trung Đông…”.

HADIPHAR đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại.

Không chỉ doanh nghiệp lớn, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh cũng đổi mới, sáng tạo trong xây dựng thương hiệu sản phẩm. Xác định thương hiệu là "chìa khóa" chiếm lĩnh thị trường, các cơ sở hướng tới chuẩn hóa, xây dựng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm; tận dụng nguyên liệu địa phương, kết hợp bí quyết truyền thống với công nghệ sản xuất hiện đại để nâng tầm sản phẩm. Không chỉ tiêu thụ trong nước, nhiều sản phẩm nông sản Hà Tĩnh như: bánh ram Anh Thu, bánh đa vừng Nguyên Lâm, sứa Mai Dung... đã tham gia xuất khẩu.

Nước mắm Phú Khương đang được đề xuất công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Đặc biệt, nước mắm truyền thống như: Phú Khương và Luận Nghiệp là 2 thương hiệu của Hà Tĩnh đang được đề xuất công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Để có được kết quả này, các cơ sở đã đầu tư đồng bộ từ quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu đến mở rộng thị trường.

Bà Lê Thị Khương – Giám đốc HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) chia sẻ: "Muốn đưa nước mắm "vượt qua lũy tre làng", chúng tôi không chỉ làm theo bí quyết cha ông mà phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chế biến. Cùng đó, phải đầu tư nhận diện thương hiệu qua nhãn hiệu, bao bì và tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, quy mô sản xuất của HTX gia tăng với sản lượng đạt trên 20.000 lít/năm. Nếu nước mắm Phú Khương được công nhận OCOP 5 sao quốc gia sẽ là “tấm vé thông hành” để bước ra thị trường quốc tế".

Lực đẩy nâng tầm thương hiệu Việt

Đằng sau sự bứt phá của các sản phẩm “made in Hà Tĩnh” là vai trò “bà đỡ” của các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Trong đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã tạo động lực cho các chủ thể kinh tế đổi mới tư duy sản xuất - kinh doanh. Theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh, các cơ sở OCOP đã được hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư hạ tầng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại...

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 268 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, gồm 17 sản phẩm 4 sao (trong đó có 2 sản phẩm đang được đề xuất công nhận 5 sao cấp quốc gia), 251 sản phẩm 3 sao. Những con số này phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình cũng như sự tham gia tích cực của các chủ thể sản xuất.

Tỉnh đã hỗ trợ các cơ sở OCOP chuyển giao công nghệ, đầu tư hạ tầng...

Để nâng tầm sản phẩm địa phương, Hà Tĩnh cũng triển khai chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 và Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh. Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tỉnh có hơn 3.300 đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố, riêng hoạt động hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu đã đạt hơn 480 hồ sơ với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Bánh đa vừng Nguyên Lâm đã xuất khẩu sang Nhật Bản.

Ông Cao Đức Danh - Phó Trưởng phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN) cho hay: "Một điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Hà Tĩnh là tập trung xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề. Đến nay, 18 sản phẩm đặc sản đã được bảo hộ, tiêu biểu như: bưởi Phúc Trạch, nhung hươu Hương Sơn, mật ong Vũ Quang... Sau khi được “định danh” bằng thương hiệu, giá trị các sản phẩm tăng đến 25%, thị trường tiêu thụ ổn định. Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, việc xây dựng tài sản trí tuệ còn góp phần thay đổi nhận thức của chủ thể sản xuất. Từ chỗ sản xuất manh mún, thiếu chiến lược, nhiều cơ sở đổi mới tư duy sản xuất - kinh doanh bài bản, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu".

Các sản phẩm OCOP được thị trường đón nhận tích cực.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc xây dựng thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương là yêu cầu tất yếu. Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt trên các nền tảng số, sàn giao dịch thương mại điện tử... Sự kết hợp giữa nguồn lực nội tại của các cơ sở và chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ tạo lực đẩy để các sản phẩm “made in Hà Tĩnh” tiếp tục vươn xa.