Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Mitsubishi về cơ hội hợp tác đầu tư

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Mitsubishi

Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, sáng 13/5, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Mitsubishi nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Tiếp và làm việc có ông Shinji Tsuchiya - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Mitsubishi và các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm: Hà Tĩnh mong muốn Tập đoàn Mitsubishi tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong đầu tư, quản trị và vận hành các dự án quy mô lớn.

Mitsubishi là một trong những tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín hàng đầu Nhật Bản, hoạt động rộng khắp trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, tài chính, viễn thông, điện tử, xây dựng, logistics, hóa chất, luyện kim, hàng không... Các thành viên chính của Mitsubishi gồm: Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries.

Tại Việt Nam, Mitsubishi đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị, kinh doanh ô tô, thiết bị điện tử, máy móc công nghiệp. Tại Hà Tĩnh, Mitsubishi là cổ đông chính của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD.

Ông Shinji Tsuchiya - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Mitsubishi tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Tập đoàn Mitsubishi; đồng thời khẳng định chuyến công tác của tỉnh Hà Tĩnh tại Nhật Bản lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Hà Tĩnh luôn coi các nhà đầu tư Nhật Bản có vị trí hết sức quan trọng. Những giá trị mà doanh nghiệp Nhật Bản theo đuổi như chất lượng, kỷ luật, công nghệ, hiệu quả và trách nhiệm xã hội cũng là những điều mà Hà Tĩnh đang hướng tới trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành và xây dựng mô hình phát triển bền vững.

Đối với Hà Tĩnh, Mitsubishi là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt. Sự hiện diện của tập đoàn tại địa phương, nhất là thông qua Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm và lâu dài giữa Hà Tĩnh với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, năng lượng và hạ tầng phát triển, mà còn góp phần củng cố niềm tin của địa phương vào chất lượng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, Tập đoàn Mitsubishi nói riêng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược, có năng lực và uy tín quốc tế.

Đánh giá cao cách tiếp cận của Mitsubishi trong đầu tư và hợp tác với những đặc trưng như thận trọng, chuyên nghiệp, tôn trọng cam kết, coi trọng hiệu quả lâu dài và trách nhiệm với cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho rằng, đây là những giá trị rất phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Hà Tĩnh mong muốn Tập đoàn Mitsubishi tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong đầu tư, quản trị và vận hành các dự án quy mô lớn; đồng thời nghiên cứu, xem xét các cơ hội hợp tác mới phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản có thế mạnh như năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn, thông qua Mitsubishi, hình ảnh, môi trường đầu tư và tiềm năng hợp tác của Hà Tĩnh tiếp tục được quảng bá, lan tỏa rộng rãi hơn tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, địa phương cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định; chính quyền đồng hành, hành động và phục vụ; nhất quán quan điểm “thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh”. Hà Tĩnh sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Mitsubishi

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Shinji Tsuchiya - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Mitsubishi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của tỉnh trong quá trình Mitsubishi tham gia đầu tư tại địa phương. Ông Shinji Tsuchiya nhấn mạnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những dự án quan trọng của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong quá trình triển khai, tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Hà Tĩnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần đồng hành, trách nhiệm và cầu thị của các cấp chính quyền Hà Tĩnh. Từ công tác phối hợp giải quyết thủ tục, hỗ trợ triển khai dự án đến tháo gỡ các khó khăn phát sinh, tỉnh luôn thể hiện rõ sự chủ động, nhất quán và thiện chí hợp tác. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư yên tâm trong quá trình triển khai dự án tại địa phương”, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Mitsubishi chia sẻ.

Theo lãnh đạo Mitsubishi, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương thời gian qua không chỉ góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, mà còn tạo dựng nền tảng tin cậy cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa Mitsubishi và Hà Tĩnh. Tập đoàn Mitsubishi cho rằng, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là lợi thế về vị trí chiến lược, hạ tầng cảng biển, khu kinh tế, công nghiệp năng lượng và định hướng thu hút đầu tư rõ ràng. Những tiềm năng này, cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, là cơ sở để Mitsubishi tiếp tục quan tâm, nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.

“Trên nền tảng hợp tác đã có, Mitsubishi mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Hà Tĩnh, đồng hành cùng địa phương trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và thế mạnh của tập đoàn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và tinh thần hợp tác trách nhiệm của hai bên, quan hệ giữa Mitsubishi và Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững hơn trong thời gian tới” - ông Shinji Tsuchiya khẳng định.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Mitsubishi