"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12

Những ngày này, các dãy phòng học khối 12 ở Trường THPT Kỳ Anh vẫn rực sáng ánh đèn đến tận đêm khuya. Nhằm đảm bảo mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường đã kích hoạt mô hình những giờ học không đồng vào tất cả các khung giờ trong ngày.

Giáo viên Trường THPT Kỳ Anh luôn đồng hành với các học sinh trong mỗi khung giờ.

Giải pháp này vừa là điểm tựa kịp thời cho nhóm học sinh trung bình bồi đắp kiến thức, vừa là đòn bẩy tiếp sức cho học sinh khá, giỏi bứt phá về điểm số. Đằng sau những trang đề được chấm chữa tỉ mỉ dưới ánh đèn đêm, hay dưới cái nóng như nung của vùng Kỳ Anh, giá trị lớn nhất của lớp học phụ đạo này chính là sự đồng hành. Tại đây, thầy và trò cùng ngồi lại để giải tỏa áp lực tâm lý, sẻ chia lo âu và truyền cho nhau ngọn lửa quyết tâm cao nhất trước giờ G.

Thầy Nguyễn Trường Sơn - giáo viên Toán, Trường THPT Kỳ Anh chia sẻ: “Thời gian này, ban giám hiệu và toàn thể giáo viên dạy khối 12 đều dồn hết tâm sức để đi cùng các em đến những ngày cuối cùng của đợt ôn tập. Chúng tôi đã thống nhất với nhau một điều: chừng nào học sinh còn cần, chúng tôi còn ở đây. Chỉ cần thấy các em còn muốn hỏi bài, còn nỗ lực thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng. Thấy học sinh nhận ra một lỗi sai, bù đắp thêm một phần kiến thức thiếu hụt là mọi mệt mỏi của giáo viên đều tan biến”.

Thầy Nguyễn Trường Sơn và các đồng nghiệp ở Trường THPT Kỳ Anh luôn có mặt mỗi khi học sinh cần.

Sự tận tâm của thầy cô đã không chỉ bù đắp kiến thức, củng cố kỹ năng mà thực sự trở thành nơi để các em học sinh trút bỏ những lo lắng và áp lực đang đè nặng. Đó cũng chính là cách giúp học sinh lấy lại sự tự tin, quyết tâm trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của 12 năm đèn sách với tâm thế vững vàng hơn.

Em Nguyễn Thảo Uyên - lớp 12A11, Trường THPT Kỳ Anh chia sẻ: “Càng gần ngày thi, áp lực càng lớn, nhưng điều khiến chúng em yên tâm nhất là thầy cô vẫn luôn đồng hành, kiên nhẫn giải từng bài, hỏi xem học trò có hiểu không, có ổn không. Sự hy sinh thầm lặng của thầy cô chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để chúng em vượt qua áp lực chặng cuối này”.

Giữa những ngày nắng như đổ lửa của đợt ôn tập cuối cùng trước kỳ thi, Trường THPT Lý Tự Trọng đã chọn cách "chia lửa" với sĩ tử bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Nhà trường chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các phòng học. Mỗi lớp được trang bị thêm quạt mát và hệ thống điều hòa, khung giờ học được điều chỉnh linh hoạt để tránh những thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Nhiều giáo viên còn tranh thủ tổ chức ôn tập tăng cường theo nhóm năng lực cho học sinh đến tối muộn.

Không gian thư viện trở thành nơi học tập lý tưởng của học sinh lớp 12, Trường THPT Lý Tự Trọng.

Đặc biệt, nhận thấy việc học ở nhà của nhiều em gặp khó khăn vì thời tiết oi bức, Ban Giám hiệu Trường THPT Lý Tự Trọng đã quyết định mở cửa thư viện đến tận đêm. Nhiều học sinh đã không về nhà sau giờ tan lớp mà lặng lẽ lên thư viện, tự học đến 21 - 22 giờ. Sự đồng hành của thầy cô và điều kiện học tập được đầu tư chu đáo đã mang đến những chuyển biến thực sự trong kết quả của từng học sinh, tạo động lực để các em tích lũy thêm hành trang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Em Ngô Thị Thanh Hằng, lớp 12A2, Trường THPT Lý Tự Trọng chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng khiến việc tự học ở nhà rất uể oải. Từ khi nhà trường mở cửa thư viện đến tận đêm, em thường ở lại học cùng các bạn. Không gian mát mẻ, yên tĩnh, có bạn bè bên cạnh, có thầy cô sẵn sàng giải đáp mỗi khi gặp khó khăn, em thấy hiệu quả học tập được nâng lên rõ rệt. Điều em trân trọng nhất là không còn cảm giác một mình trên chặng đường này nữa. Cũng nhờ đó, qua các lần kiểm tra, điểm Toán của em đã được cải thiện rất nhiều. Em cảm thấy vui và tự tin hơn khi nghĩ đến kỳ thi sắp tới”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn nỗ lực tích luỹ kiến thức trong chặng ôn tập cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, những ngày cuối đợt ôn tập, nhà trường tiếp tục phân chia học sinh theo các nhóm năng lực với phương châm hỗ trợ kiến thức đến từng học sinh. Với nhóm học sinh khá, giỏi, thầy cô tập trung hướng dẫn tư duy giải các dạng bài vận dụng cao, rèn kỹ năng phân bổ thời gian hợp lý để tối ưu điểm số xét tuyển đại học. Với nhóm học sinh trung bình, yếu, thầy cô kiên nhẫn "cầm tay chỉ việc", hệ thống lại kiến thức nền tảng qua sơ đồ tư duy ngắn gọn, giúp các em nắm chắc những điểm then chốt để tự tin vượt qua ngưỡng xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ: "Giai đoạn này, chúng tôi chỉ đạo giáo viên tập trung ôn có trọng tâm, trọng điểm và quan trọng là phải phù hợp với từng đối tượng. Mục tiêu cuối cùng là không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau và tất cả các em bước vào phòng thi với tâm lý vững vàng”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đếm ngược từng ngày (kỳ thi diễn ra vào ngày 11-12/6). Hơn 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút của đợt ôn tập. Trên hành trình ấy, các em luôn có sự đồng hành của các thầy cô - những người luôn dành hết tâm huyết, lặng lẽ trao kiến thức, gửi gắm niềm tin, giúp các em vững vàng hơn trên hành trình mở cánh cửa tương lai.