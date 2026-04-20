Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các dự thảo nghị quyết

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 20/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội về: phát triển văn hóa; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Các đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị quyết. Tham dự có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ sáng 20/4.

Tạo đột phá, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc

Thảo luận tại tổ, các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa nhằm tạo cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa.

Các đại biểu đề nghị bổ sung chính sách ưu tiên thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển văn hóa; nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc; đánh giá tổng thể nguồn lực tài chính đảm bảo khả thi; làm rõ tiêu chí nhận diện, điều kiện áp dụng mô hình “đô thị di sản”; hoàn thiện cơ chế quản lý, đăng ký và quyền sở hữu đối với các bảo vật, cổ vật.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia thảo luận.

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cho rằng nhiều di sản văn hóa được lưu giữ chủ yếu trong phạm vi gia đình, dòng họ. Do đó, theo đại biểu, tại Điều 2 dự thảo cần bổ sung chủ thể “gia đình, dòng họ” vào đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh. Đồng thời, cần quy định cho phép địa phương chủ động quy hoạch, tạo quỹ đất sạch tại các khu vực di sản trọng điểm để thu hút đầu tư; xem xét áp dụng cơ chế giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đối với các dự án có tính chất đặc thù về bảo tồn di sản.

Ngoài ra, đại biểu nhấn mạnh cần mở rộng đối tượng tham gia quản lý, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao và mở rộng thẩm quyền cho các cấp chính quyền; có chính sách hỗ trợ đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm văn hóa; phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Hoàn thiện cơ chế thí điểm luật sư công chuyên nghiệp, chất lượng

Đối với Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công, các đại biểu thống nhất cần thiết ban hành nghị quyết nhằm phát triển nghề luật sư chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức và của Nhà nước.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tham gia thảo luận.

Các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, thời gian thí điểm và đối tượng áp dụng; có cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; rà soát về chế độ, chính sách, quyền, nghĩa vụ của luật sư công; quy định đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Các đại biểu cho rằng cần rà soát các quy định đảm bảo thống nhất, đồng bộ; quy định rõ cơ chế quản lý nghề nghiệp; bổ sung các nguyên tắc hoạt động của luật sư công; quy định chặt chẽ việc thu hồi, cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; bổ sung quy định về cơ chế đánh giá thực hiện thí điểm.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của Đồng Nai, tạo động lực phát triển mới

Đánh giá về tiềm năng và lợi thế, các đại biểu tán thành cần thiết ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, nhằm tạo lập và phát triển không gian kinh tế, đô thị của vùng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh, tăng cường khả năng liên kết; phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - đại biểu đoàn Hà Tĩnh làm rõ một số nội dung thảo luận của các đại biểu thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Các đại biểu đề nghị rà soát kỹ các điều kiện thành lập; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khai thác hiệu quả lợi thế, phát huy vị thế, vai trò chiến lược của Đồng Nai; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ.