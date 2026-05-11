Đồng chí Nguyễn Bá Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Bá Long - Trưởng phòng Quản lý ngành (Sở Tài chính) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Sáng 11/5, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Sở Tài chính.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Bá Long - Trưởng phòng Quản lý ngành (Sở Tài chính) đến nhận công tác tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 11/5/2026, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận quá trình công tác và năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Bá Long trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cán bộ được giao nhiệm vụ mới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đồng chí Nguyễn Bá Long trên cương vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy giữ vững tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Bá Long - tân Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
