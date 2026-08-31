Dự án nâng cấp đường hơn 60 tỷ đồng ở Hương Khê dang dở nhiều năm

Tuyến đường Trần Phú có chiều dài khoảng 3,2 km, tổng vốn đầu tư 64 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2024 nhưng gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu nên phải gia hạn đến cuối năm 2025, sau đó tiếp tục điều chỉnh đến cuối tháng 10/2026.

Ghi nhận thực tế cho thấy, một số đoạn đang tiếp tục được thi công nhưng tiến độ khá chậm. Máy móc, nhân công được bố trí không liên tục, nhiều hạng mục còn dang dở. Việc thi công kéo dài khiến người dân sống dọc tuyến đường phải chịu cảnh bụi bẩn khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa.

Đặc biệt, những đoạn chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước và vỉa hè khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Bụi đất phát tán trong quá trình phương tiện lưu thông cũng gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Chị Nguyễn Thị Phương - hộ kinh doanh trên tuyến đường Trần Phú cho biết: "Đường làm kéo dài quá lâu khiến việc buôn bán bị đình trệ, nhất là khi trời nắng, bụi bay khắp cả quầy hàng gây ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh. Người dân chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, sinh hoạt được thuận lợi hơn”.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Xuân Đình - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh cho biết: “Do giải phóng mặt bằng không triệt để, làm được chỗ này lại vướng chỗ khác, dẫn đến công việc gián đoạn. Có những thời điểm phương tiện, thiết bị sau khi huy động lên công trường phải nằm chờ cả tuần vì không có mặt bằng thi công".

Bên cạnh đó, dự án được chia thành 5 gói thầu do 5 nhà thầu thực hiện. Năng lực tổ chức thi công và tiến độ của một số nhà thầu yếu cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn tuyến.

Thêm nguyên nhân nữa là trên địa bàn xã Hương Khê cùng thời điểm có nhiều dự án được triển khai. Việc thi công nhiều công trình trên cùng địa bàn dẫn đến một số điểm giao cắt, chồng chéo về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thời tiết diễn biến bất lợi cũng là một trong những yếu tố khiến việc triển khai các hạng mục ngoài trời gặp khó khăn.

Mục tiêu của dự án là cải thiện cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường; tăng khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị, kết nối vùng; đồng thời nâng cao khả năng chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực quản lý đô thị...

Ông Nguyễn Nam Phong - cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, mặt bằng cơ bản đã được bàn giao để triển khai thi công. Chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026”.

Việc tuyến đường Trần Phú hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải thiện cảnh quan đô thị Hương Khê và nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng.

Người dân mong mỏi nhất lúc này là tiến độ thi công phải được cải thiện rõ rệt. Bởi, mỗi ngày công trình tiếp tục dang dở cũng đồng nghĩa với việc họ phải tiếp tục sống chung với bụi bẩn, lầy lội và những bất tiện trong sinh hoạt.