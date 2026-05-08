Giờ cao điểm tính giá điện thay đổi, nhóm khách hàng nào chịu tác động lớn?

Chuyển toàn bộ giờ cao điểm sang buổi tối

Ngày 22/4/2026, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy là từ 17h30’-22h30’ (5 giờ/ngày); Chủ nhật không có khung giờ cao điểm. Khung giờ bình thường áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy là từ 6h-17h30’ và từ 22h30’-24h (13 giờ/ngày); ngày Chủ nhật từ 6h-24h (18 giờ/ngày). Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0-6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Như vậy, khung giờ cao điểm đã được thay đổi đáng kể. Trước đây, giờ cao điểm chia thành 2 khung, gồm cả ban ngày và ban đêm (9h30’-11h30’ và 17h-20h); giờ thấp điểm từ 22h-4h sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Theo quy định mới của Bộ Công thương, khung giờ cao điểm được điều chỉnh về buổi tối thì đối tượng bị ảnh hưởng là nhóm khách hàng đang áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày. Cụ thể, đó là khách hàng sản xuất - kinh doanh (SXKD) được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đơn vị mua điện để bán lẻ ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt”.

Sự điều chỉnh khung giờ tính giá bán phản ánh thực tế tiêu thụ điện đang thay đổi hiện nay. Buổi tối hiện là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng vọt khi sinh hoạt dân cư, dịch vụ, thương mại và sản xuất cùng hoạt động ở cường độ cao. Trong khi đó, nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời gần như không còn khả năng bổ sung công suất. Điều này buộc hệ thống điện phải huy động thêm các nguồn phát giá cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Các chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh khung giờ là bước đi phù hợp với thực tiễn vận hành hệ thống điện hiện nay. Tuy nhiên, tác động trực tiếp sẽ đổ dồn lên nhóm khách hàng SXKD sử dụng nhiều điện vào ban đêm.

Khoảng chênh lệch lớn giữa các khung giờ khiến chi phí vận hành của nhiều cơ sở SXKD có nguy cơ tăng mạnh nếu không điều chỉnh kế hoạch hoạt động. Trong khi đó, nhóm khách hàng sinh hoạt và hành chính sự nghiệp không chịu tác động trực tiếp từ thay đổi này do vẫn áp dụng giá điện bậc thang hoặc theo cấp điện áp, thay vì tính theo giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường.

Cơ sở SXKD chủ động điều chỉnh kế hoạch

Tính đến 30/4/2026, trên địa bàn Hà Tĩnh có 8.942 khách hàng áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày. Trước bối cảnh điều chỉnh khung giờ tính giá điện, nhiều doanh nghiệp đang nhanh chóng xây dựng lại phương án vận hành.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh điều chỉnh kế hoạch SXKD để giảm áp lực tiền điện.

Ông Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc bộ phận kỹ thuật - cơ điện Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho hay: “Chi phí tiền điện khoảng 500 triệu đồng/tháng nên doanh nghiệp đang đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái để chủ động nguồn năng lượng. Tuy nhiên, khi giờ cao điểm được quy định dồn toàn bộ vào buổi tối, chúng tôi buộc phải tính toán lại kế hoạch sản xuất, ưu tiên tăng công suất vào ban ngày để tiết giảm chi phí”.

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất bao bì, cơ khí, chế biến thực phẩm, may mặc... cũng đang đứng trước áp lực tương tự.

Tại Cụm công nghiệp Đức Thọ, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh duy trì hoạt động sản xuất 24/24h để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, biểu giá điện mới khiến đơn vị phải điều chỉnh lại lịch vận hành máy móc. Những thiết bị tiêu hao điện lớn sẽ được chuyển sang vận hành vào giờ thấp điểm hoặc giờ bình thường để giảm áp lực kinh tế.

Nhân viên Điện lực Đức Thọ tuyên truyền tiết kiệm điện tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh. Ảnh: Cao Thảo.

Không chỉ lĩnh vực sản xuất, nhóm kinh doanh dịch vụ cũng sẽ “đội” chi phí khi thay đổi khung giờ tính giá điện. Theo nhiều hộ kinh doanh, trong bối cảnh giá nguyên liệu, nhân công và chi phí mặt bằng đều tăng, việc thay đổi khung giờ tính giá điện sẽ tạo thêm áp lực kinh tế.

Ông Ông Ngọc Hiệp - chủ nhà hàng Hiệp Ông (phường Thành Sen) chia sẻ: “Lượng khách tập trung chủ yếu vào buổi tối nên bóng điện, quạt mát, điều hòa và các thiết bị điện công suất lớn hoạt động liên tục. Mùa hè này, chúng tôi tiêu tốn từ 7-10 triệu đồng tiền điện/tháng. Với việc thay đổi khung giờ tính giá điện, tiền điện của cơ sở chắc chắn sẽ tăng cao. Chúng tôi đang quán triệt nhân viên sử dụng điện tiết kiệm hơn, đồng thời từng bước thay thế các thiết bị cũ bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng”.

Các cơ sở SXKD chịu áp lực khi thay đổi khung giờ tính giá điện.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo: “Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD cần chủ động xây dựng kế hoạch SXKD dịch chuyển ra khỏi giờ cao điểm của hệ thống điện; đầu tư các thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm điện. Cùng đó, nghiên cứu và đầu tư nguồn lực để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, kết hợp hệ thống lưu trữ điện (BESS) nhằm giảm phụ thuộc vào điện lưới, tối ưu chi phí và chủ động nguồn năng lượng”.

Các cơ sở SXKD nên lắp điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ điện nhằm giảm phụ thuộc điện lưới.

