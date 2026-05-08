Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Giờ cao điểm tính giá điện thay đổi, nhóm khách hàng nào chịu tác động lớn?

Thu Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo quy định mới, khung giờ cao điểm tính giá điện được điều chỉnh về buổi tối, do đó đối tượng bị ảnh hưởng nhất là nhóm khách hàng sản xuất - kinh doanh sử dụng nhiều điện vào ban đêm trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chuyển toàn bộ giờ cao điểm sang buổi tối

Ngày 22/4/2026, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy là từ 17h30’-22h30’ (5 giờ/ngày); Chủ nhật không có khung giờ cao điểm. Khung giờ bình thường áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy là từ 6h-17h30’ và từ 22h30’-24h (13 giờ/ngày); ngày Chủ nhật từ 6h-24h (18 giờ/ngày). Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0-6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Như vậy, khung giờ cao điểm đã được thay đổi đáng kể. Trước đây, giờ cao điểm chia thành 2 khung, gồm cả ban ngày và ban đêm (9h30’-11h30’ và 17h-20h); giờ thấp điểm từ 22h-4h sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.

bqbht_br_12.jpg
Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Theo quy định mới của Bộ Công thương, khung giờ cao điểm được điều chỉnh về buổi tối thì đối tượng bị ảnh hưởng là nhóm khách hàng đang áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày. Cụ thể, đó là khách hàng sản xuất - kinh doanh (SXKD) được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đơn vị mua điện để bán lẻ ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt”.

Sự điều chỉnh khung giờ tính giá bán phản ánh thực tế tiêu thụ điện đang thay đổi hiện nay. Buổi tối hiện là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng vọt khi sinh hoạt dân cư, dịch vụ, thương mại và sản xuất cùng hoạt động ở cường độ cao. Trong khi đó, nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời gần như không còn khả năng bổ sung công suất. Điều này buộc hệ thống điện phải huy động thêm các nguồn phát giá cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

bqbht_br_77-1.jpg
Từ 22/4/2026, khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy là từ 17h30’-22h30’.

Các chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh khung giờ là bước đi phù hợp với thực tiễn vận hành hệ thống điện hiện nay. Tuy nhiên, tác động trực tiếp sẽ đổ dồn lên nhóm khách hàng SXKD sử dụng nhiều điện vào ban đêm.

Khoảng chênh lệch lớn giữa các khung giờ khiến chi phí vận hành của nhiều cơ sở SXKD có nguy cơ tăng mạnh nếu không điều chỉnh kế hoạch hoạt động. Trong khi đó, nhóm khách hàng sinh hoạt và hành chính sự nghiệp không chịu tác động trực tiếp từ thay đổi này do vẫn áp dụng giá điện bậc thang hoặc theo cấp điện áp, thay vì tính theo giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường.

Cơ sở SXKD chủ động điều chỉnh kế hoạch

Tính đến 30/4/2026, trên địa bàn Hà Tĩnh có 8.942 khách hàng áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày. Trước bối cảnh điều chỉnh khung giờ tính giá điện, nhiều doanh nghiệp đang nhanh chóng xây dựng lại phương án vận hành.

bqbht_br_img-2021.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh điều chỉnh kế hoạch SXKD để giảm áp lực tiền điện.

Ông Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc bộ phận kỹ thuật - cơ điện Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho hay: “Chi phí tiền điện khoảng 500 triệu đồng/tháng nên doanh nghiệp đang đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái để chủ động nguồn năng lượng. Tuy nhiên, khi giờ cao điểm được quy định dồn toàn bộ vào buổi tối, chúng tôi buộc phải tính toán lại kế hoạch sản xuất, ưu tiên tăng công suất vào ban ngày để tiết giảm chi phí”.

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất bao bì, cơ khí, chế biến thực phẩm, may mặc... cũng đang đứng trước áp lực tương tự.

Tại Cụm công nghiệp Đức Thọ, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh duy trì hoạt động sản xuất 24/24h để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, biểu giá điện mới khiến đơn vị phải điều chỉnh lại lịch vận hành máy móc. Những thiết bị tiêu hao điện lớn sẽ được chuyển sang vận hành vào giờ thấp điểm hoặc giờ bình thường để giảm áp lực kinh tế.

bqbht_br_40-2.jpg
Nhân viên Điện lực Đức Thọ tuyên truyền tiết kiệm điện tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh. Ảnh: Cao Thảo.

Không chỉ lĩnh vực sản xuất, nhóm kinh doanh dịch vụ cũng sẽ “đội” chi phí khi thay đổi khung giờ tính giá điện. Theo nhiều hộ kinh doanh, trong bối cảnh giá nguyên liệu, nhân công và chi phí mặt bằng đều tăng, việc thay đổi khung giờ tính giá điện sẽ tạo thêm áp lực kinh tế.

Ông Ông Ngọc Hiệp - chủ nhà hàng Hiệp Ông (phường Thành Sen) chia sẻ: “Lượng khách tập trung chủ yếu vào buổi tối nên bóng điện, quạt mát, điều hòa và các thiết bị điện công suất lớn hoạt động liên tục. Mùa hè này, chúng tôi tiêu tốn từ 7-10 triệu đồng tiền điện/tháng. Với việc thay đổi khung giờ tính giá điện, tiền điện của cơ sở chắc chắn sẽ tăng cao. Chúng tôi đang quán triệt nhân viên sử dụng điện tiết kiệm hơn, đồng thời từng bước thay thế các thiết bị cũ bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng”.

bqbht_br_04.jpg
Các cơ sở SXKD chịu áp lực khi thay đổi khung giờ tính giá điện.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo: “Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD cần chủ động xây dựng kế hoạch SXKD dịch chuyển ra khỏi giờ cao điểm của hệ thống điện; đầu tư các thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm điện. Cùng đó, nghiên cứu và đầu tư nguồn lực để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, kết hợp hệ thống lưu trữ điện (BESS) nhằm giảm phụ thuộc vào điện lưới, tối ưu chi phí và chủ động nguồn năng lượng”.

bqbht_br_100-2.jpg
bqbht_br_100-1.jpg
Các cơ sở SXKD nên lắp điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ điện nhằm giảm phụ thuộc điện lưới.

Giá bán điện đang được ngành chuyên môn áp dụng theo Quyết định số 1279/QĐ- BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công thương.

Theo đó, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV đối với giờ bình thường là 1.833 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh cấp điện áp dưới 6 kV đối với giờ bình thường là 3.152 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.918 đồng/kWh và giờ cao điểm là 5.422 đồng/kWh.

Bộ Công thương đang nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tags:

#Công ty Điện lực Hà Tĩnh #doanh nghiệp #cơ sở sản xuất kinh doanh #điều chỉnh khung giờ tính giá điện #giờ cao điểm #giờ thấp điểm #giờ bình thường #Bộ Công thương #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 4/2026

[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, Hà Tĩnh ghi nhận sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các mặt, từ công nghiệp mũi nhọn, thương mại - dịch vụ đến xuất nhập khẩu, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế cả năm.
Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!