Hà Tĩnh - Salavan tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng tiếp đoàn công tác tỉnh Salavan.



Chiều 31/3, Đoàn công tác tỉnh Salavan (nước CHDCND Lào) do đồng chí Sỉ Hêng Hóm Sổm Băt - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 14 của Lào làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp đón và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong không khí thân tình hữu nghị, đồng chí Sỉ Hêng Hóm Sổm Băt - Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng thời, mong muốn, hai tỉnh tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó, đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan cho biết, những kinh nghiệm trong công tác tổ chức HĐND của tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp địa phương có thêm điều kiện học tập, tham khảo. Qua đó, tin tưởng hoạt động HĐND của tỉnh Salavan sẽ đạt được kết quả toàn diện hơn nữa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của đoàn công tác tỉnh Salavan dành cho Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng thông tin tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng thông tin: Hà Tĩnh hiện có trên 600 lưu học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn. Các hoạt động giao lưu Nhân dân, hỗ trợ khu vực biên giới, xúc tiến thương mại, đầu tư được triển khai thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, việc đưa vào khai thác Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt tại Khu kinh tế Vũng Áng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương của Lào kết nối xuất nhập khẩu qua đường biển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh. Theo đó, năm 2025, kinh tế tăng trưởng 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ; thu ngân sách đạt trên 21.360 tỷ đồng; thu hút đầu tư có bước bứt phá... Những tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Kết quả, tỉnh đã bầu đủ 9 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND tỉnh và 1.351 đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng theo quy định.

Sau bầu cử, tỉnh và các xã, phường đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, bầu các chức danh chủ chốt và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng thông tin về tổ chức bộ máy của HĐND. Theo đó, HĐND được tổ chức thành 12 tổ đại biểu; Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực là trưởng các ban. Ở cấp xã, mỗi HĐND có từ 15 đến 23 đại biểu; riêng phường Thành Sen - trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, có quy mô dân số lớn - được bầu 30 đại biểu. Thường trực HĐND các xã, phường gồm chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng 2 ban (ban kinh tế - ngân sách và ban văn hóa - xã hội).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng mong muốn, hai tỉnh tiếp tục trao đổi, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức, hoạt động của HĐND; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch...

Lãnh đạo tỉnh Salavan trao quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.