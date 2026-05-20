Hà Tĩnh tăng cường quản lý đấu thầu, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tuân thủ chặt chẽ quy định về chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà thầu để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 4352/UBND-XD chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND xã, phường cùng các BQL dự án cấp tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các gói thầu phải được phân chia hợp lý, phù hợp với tính chất kỹ thuật, quy mô và tiến độ thực hiện dự án. Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về đấu thầu, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan; nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc nâng cao chất lượng lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu phải được phân chia hợp lý, phù hợp với tính chất kỹ thuật, quy mô và tiến độ thực hiện dự án. Việc xác định giá gói thầu cần bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí, đúng quy định đồng thời tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các cơ sở dữ liệu liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuân thủ chặt chẽ quy định về chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; nghiêm cấm hành vi lợi dụng cơ chế để hạn chế cạnh tranh, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Để nâng cao tính công khai, minh bạch, các đơn vị liên quan đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, mua sắm tập trung và yêu cầu đăng tải, cập nhật đầy đủ thông tin đấu thầu theo quy định.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát đối với các gói thầu, dự án, dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường. Trong đó, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định, nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu, thi công không đúng hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết; rà soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài việc siết chặt quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu. Trong đó rà soát, bố trí nhân sự có năng lực, kinh nghiệm; tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác giáo dục đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg trên địa bàn; đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp để xảy ra vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

