Hoa hậu Di sản Việt Nam Trần Thu Huyền: Quê hương Hà Tĩnh làm nên con người tôi

Trần Thu Huyền nhận sash Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026. (Ảnh: NVCC)

PV: Trước hết, xin chúc mừng Thu Huyền với danh hiệu Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Heritage Global 2026. Nhìn lại hành trình đã qua, Thu Huyền có thể chia sẻ điều gì đã làm nên một Thu Huyền của hôm nay?

Hoa hậu Trần Thu Huyền: Xin chào quý độc giả của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Tôi là Trần Thị Thu Huyền, nghệ danh là Trần Thu Huyền, sinh năm 2006, quê ở xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi luôn nghĩ mình là một người may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, sự đùm bọc của bà con xóm làng, sự dìu dắt của thầy cô và sự sẻ chia của bạn bè. Chính những điều bình dị ấy đã nuôi dưỡng trong tôi lòng biết ơn, sự chân thành, đức tính cần cù và ý chí không ngừng vươn lên.

Tôi luôn tin rằng vẻ đẹp của một con người không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được bồi đắp bởi những giá trị văn hóa và truyền thống của quê hương. Với tôi, Hà Tĩnh không chỉ là nơi sinh ra và lớn lên, mà còn là cội nguồn tạo nên nhân cách, bản lĩnh và con người tôi hôm nay.

Hiện, tôi làm việc trong lĩnh vực kế toán. Công việc giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, tôi theo đuổi niềm đam mê diễn xuất, yêu thể thao và thích khám phá những vùng đất mới. Mỗi trải nghiệm đều giúp tôi trưởng thành hơn, biết lắng nghe, học hỏi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Trần Thu Huyền tích cực rèn luyện và trau dồi kỹ năng để sẵn sàng cho Miss Heritage Global 2026. (Ảnh: NVCC)

PV: Trở thành đại diện của Việt Nam tại Miss Heritage Global 2026 là một dấu mốc đặc biệt. Thu Huyền đón nhận niềm vui và trọng trách ấy như thế nào?

Hoa hậu Trần Thu Huyền: Được trao danh hiệu Miss Heritage Vietnam 2026 là niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với tôi. Điều đặc biệt hơn là năm nay Việt Nam lần đầu đăng cai Miss Heritage Global, đồng thời cũng là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại châu Á. Được đại diện nước chủ nhà trong một cột mốc có ý nghĩa như vậy, tôi càng trân trọng cơ hội mình có được.

Niềm vui cũng đi cùng với trách nhiệm. Tôi hiểu rằng từ thời điểm nhận sash (dải băng danh hiệu – PV), mỗi phần thể hiện của tôi không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn đại diện cho hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Điều tôi mong muốn mang đến cuộc thi không chỉ là vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh hay các di sản nổi tiếng, mà còn là câu chuyện về một Việt Nam giàu truyền thống, đậm đà bản sắc, nơi con người luôn chân thành, mến khách và biết gìn giữ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Trong quá trình chuẩn bị, tôi cùng ê-kíp sẽ thực hiện những thước phim giới thiệu các di sản tiêu biểu ở nhiều địa phương trên cả nước. Riêng với Hà Tĩnh, tôi mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của biển Thiên Cầm, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, những đặc sản như kẹo cu đơ, hải sản Vũng Áng cùng sự mộc mạc, nghĩa tình của người dân quê hương.

Tôi tin rằng có những vùng đất khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi tình người. Đó cũng chính là điều tôi muốn bạn bè quốc tế cảm nhận khi nhắc đến Hà Tĩnh và Việt Nam.

Trước khi trở thành Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026, Trần Thu Huyền từng ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, lọt Top 20 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và đoạt Quán quân Đại sứ Thương hiệu – The New Iconic 2025.

PV: Thu Huyền đã chuẩn bị những gì cho hành trình sắp tới?

Hoa hậu Trần Thu Huyền: Tôi dành nhiều thời gian để học tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng trình diễn, trau dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa và các giá trị di sản của Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi duy trì chạy bộ, tập luyện thể lực, xây dựng chế độ ăn uống khoa học và giữ tinh thần tích cực để có nền tảng tốt nhất trước cuộc thi.

Nhưng, điều tôi chuẩn bị nhiều nhất lại là tâm thế. Tôi muốn bước vào Miss Heritage Global 2026 với sự tự tin, khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi và làm hết khả năng của mình.

Là đại diện của nước chủ nhà, tôi càng ý thức mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng và làm việc thật nghiêm túc để mỗi phần thể hiện đều chỉn chu, chuyên nghiệp, qua đó góp phần mang đến cho bạn bè quốc tế những ấn tượng đẹp về Việt Nam.



PV: Thu Huyền mong muốn hành trình của mình tại Miss Heritage Global 2026 sẽ lan tỏa những giá trị gì?

Hoa hậu Trần Thu Huyền: Thành tích luôn là điều mà mỗi thí sinh đều hướng tới, nhưng với tôi, điều ý nghĩa hơn là hành trình ấy có thể góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Nếu sau cuộc thi, có thêm nhiều bạn trẻ muốn tìm hiểu về di sản Việt Nam, yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống và sẵn sàng chung tay gìn giữ chúng, tôi sẽ xem đó là một thành công của mình.

Tôi cũng mong sẽ có nhiều cơ hội tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và di sản của Việt Nam; đặc biệt là được trở về Hà Tĩnh để tham gia các chương trình dành cho thanh thiếu niên, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương và truyền cảm hứng để các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi ước mơ, không ngừng hoàn thiện bản thân.

PV: Xin cảm ơn Hoa hậu Thu Huyền!