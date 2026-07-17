Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu mỗi năm khám, chữa bệnh cho trên 310.000 lượt người

Các đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 17/7, Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tham dự đại hội có PGS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Dương Đăng Hiền - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định được vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tổ chức hội ngày càng được củng cố. Đến nay, Hội Đông y tỉnh có 45 chi hội cơ sở, 1 chi hội tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh với 600 hội viên chính thức và 300 hội viên danh dự tham gia khám chữa bệnh.

Hội Đông y tỉnh đã phối hợp với các hội cơ sở mỗi năm mở 2-3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn y học cổ truyền cho các hội viên. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hội đã tham gia xây dựng được hệ thống mạng lưới khám chữa bệnh cho Nhân dân từ tỉnh đến các cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 26 phòng khám, phòng chẩn trị, 224 nhà thuốc tư nhân.

Phát huy truyền thống quê hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, công tác kế thừa, nghiên cứu, phát huy nền y học cổ truyền được Hội Đông y tỉnh chú trọng thông qua việc tổ chức hội thảo khoa học, góp ý xây dựng bài thuốc gia truyền; các hội đông y xã, phường đã tổ chức nuôi trồng những vườn thuốc nam vừa và nhỏ để tạo nguồn dược liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế trao đổi một số nội dung về công tác phối hợp giữa ngành y tế với Hội Đông y tỉnh.

Cùng với những kết quả đạt được, Đại hội Hội Đông y tỉnh lần thứ XIX cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua.

Từ đó, đại hội thảo luận, đề ra các mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ tới như: hoàn thiện hệ thống tổ chức hội các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, chú trọng phát triển hội ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; hằng năm kết nạp từ 10-20 hội viên mới; 100% tổ chức hội cơ sở tổ chức ít nhất 1 lần/1 năm khám bệnh từ thiện, nhân đạo; khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh hằng năm đạt trên 310.000 lượt người; phấn đấu đưa tỷ lệ khám và chữa bệnh bằng đông y ở cấp xã đạt 40% tổng số người được khám và chữa bệnh.

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao những kết quả mà Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao những kết quả mà Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Đông y tỉnh tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức hội các cấp. Xây dựng hệ thống mạng lưới khám chữa bệnh cho Nhân dân từ tỉnh đến các cơ sở; tăng cường phối kết hợp giữa đông tây y nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh; tiếp tục kế thừa và phát triển các thành tựu của nền đông y tỉnh nhà bằng những việc làm cụ thể như: tổ chức nuôi trồng thu hái, bảo tồn phát triển nguồn dược liệu, từng bước hiện đại hoá nền đông dược, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Cũng tại đại hội, đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới với 19 đồng chí. Ông Dương Đăng Hiền - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Hội Đông Y Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh vì có những thành tích xuất sắc trong năm 2025.