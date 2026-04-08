Khí phát thải trên đồng ruộng Hà Tĩnh được "đo đếm” thế nào?

(Baohatinh.vn) - Việc bố trí các điểm thu mẫu khí mê-tan giúp làm rõ hiệu quả của mô hình canh tác giảm phát thải, mở ra cơ sở xây dựng hồ sơ tín chỉ carbon cho cây lúa trên đồng ruộng Hà Tĩnh.
Giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng, người dân điều tiết nước theo hướng không lấy thêm nước vào ruộng, để mực nước rút tự nhiên. Khi mực nước hạ xuống dưới 15cm so với mặt đất (đo bằng ống nhựa PVC cao 30cm cắm xuống ruộng), tiến hành tưới bổ sung, tạo chế độ khô – ướt xen kẽ, qua đó hạn chế phát sinh khí CH₄. Thực hiện đo khí CH4 ở giai đoạn này rất quan trọng để ghi nhận rõ tác động của biện pháp điều tiết nước trong quá trình sản xuất lúa giảm phát thải.
Sau đó, khí trong buồng được kỹ thuật viên rút ra, bơm vào lọ thủy tinh khoảng 50ml bằng bơm tiêm kín khí. Lượng khí bơm này giống nhau cho tất cả các lần lấy mẫu và ruộng lấy mẫu.
Sau mỗi lần lấy khí, cán bộ dự án sẽ ghi kí hiệu mẫu, thời gian đo đếm và cập nhật số liệu về các chỉ tiêu sinh trưởng, mực nước trong ống, trong chân đế, thời gian và nhiệt độ các lần đo.
Song song với các điểm thuộc mô hình áp dụng kĩ thuật tưới ngập - khô xen kẽ, cán bộ kỹ thuật cũng thực hiện đo khí CH4 tại những thửa ruộng dùng phương pháp truyền thống ngập nước thường xuyên để làm đối chứng, qua đó so sánh và đánh giá hiệu quả giảm phát thải CH4 khi áp dụng kĩ thuật tưới ngập - khô xen kẽ.
Trên cơ sở biến động nồng độ CH4trong buồng theo thời gian, cơ quan chuyên môn sẽ đo đếm, đánh giá mức phát thải khí CH4 của ruộng lúa tại Hà Tĩnh. Lượng khí CH4 giảm được là cơ sở để tính toán sang lượng khí CO2 quy đổi. Đây chính là tiền đề để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công nhận tín chỉ carbon trong thời gian tới cho tỉnh.
Được biết, vụ xuân 2026, Hà Tĩnh triển khai hơn 4.000 lúa tại 15 xã, phường áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ. Khu vực thực nghiệm của mô hình bố trí 3 điểm thu mẫu (xã Thiên Cầm, xã Can Lộc và xã Đức Thịnh) để đo phát thải khí CH4 tại 2 ruộng đại diện cho 2 khu vực có sự khác nhau về chế độ tưới.
