Hà Tĩnh: Khởi tố 2 bị can thuộc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân

(Baohatinh.vn) - Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cùng các đơn vị liên quan và khởi tố 2 bị can.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen) - Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn. Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh. Qua xác minh, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm mục đích trốn thuế.
Trong thời gian 3 năm (từ 2022 đến 2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng; tuy nhiên, mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
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