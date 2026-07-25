Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc 24/07/2026 11:04 Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Đồng Lộc được tổ chức trang trọng tại đền thờ trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà người có công với cách mạng 24/07/2026 10:48 Thăm và tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chiến thắng Đồng Lộc - từ "tọa độ lửa" đến miền xanh hòa bình 24/07/2026 10:08 Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về 24/07/2026 09:00 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Xúc động lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc 23/07/2026 22:28 Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.

Huy động các nguồn lực để bảo vệ rừng tại gốc, không để xảy ra cháy rừng 23/07/2026 18:52 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đạt được trong công tác bảo vệ rừng.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV 23/07/2026 18:06 Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao di ảnh, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thân 23/07/2026 17:20 Vụ việc liên quan đến hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân đang được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 14:44 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ 23/07/2026 13:43 Ngày 23/7/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Lấy ý kiến góp ý các dự án luật về tiền tệ, ngân hàng 23/07/2026 12:37 Những ý kiến trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hà Tĩnh có 7 đại biểu tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng 23/07/2026 11:41 Trong số 310 đại biểu trên cả nước tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026, Hà Tĩnh vinh dự có 7 cá nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và các cán bộ tiêu biểu ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 11:00 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.

6 tháng đầu năm, tội phạm trật tự xã hội ở Hà Tĩnh giảm hơn 10% 23/07/2026 10:45 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá 96% số vụ án.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 23/07/2026 08:05 Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 23/07/2026 08:01 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thủ tướng: Bỏ ngay thủ tục chồng chéo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 23/07/2026 07:15 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành dứt khoát hủy bỏ các quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp và củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư.

Góp ý xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật 22/07/2026 18:21 Những ý kiến trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tri ân người có công tại Hà Tĩnh 22/07/2026 17:42 Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách tại Hà Tĩnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng 22/07/2026 16:39 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV 22/07/2026 16:18 Trong ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển kinh tế biển, Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Người trẻ "đứng mũi chịu sào" - lời giải về cán bộ thôn ở xã miền biển Hà Tĩnh 22/07/2026 13:00 Trong khi một số địa phương đang gặp khó trong bố trí cán bộ thôn thì tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), việc mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã trở thành điểm nhấn. Nhiều cán bộ trẻ với trình độ đại học, cao đẳng mang theo sức trẻ, tư duy mới đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, góp phần tạo nên những chuyển động tích cực từ cơ sở.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng 22/07/2026 10:58 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tri ân các anh hùng liệt sĩ 22/07/2026 09:29 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp tục nghiên cứu việc chuyển văn phòng đăng ký đất đai về xã 22/07/2026 08:20 Đây là thông tin mới nhất về việc kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến cử tri, người dân.

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia 22/07/2026 08:05 Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện dữ liệu số phục vụ chính quyền 2 cấp 21/07/2026 21:52 Chiều 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 21/07/2026 21:52 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ 21/07/2026 18:22 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.