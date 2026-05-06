Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

(Baohatinh.vn) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe.

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên. Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đội danh dự diễu binh qua bục danh dự.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên, quần chúng Ấn Độ.

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay, hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ. Hợp tác kinh tế-thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15-16 tỷ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.

Đặc biệt, Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Tiên phong trong thời bình

Từng đi qua chiến trường bom đạn hay làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo, trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính - đảng viên, đi đầu trong xây dựng quê hương.
Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.