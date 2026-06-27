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Niềm vui từ nghị quyết nâng chế độ cho đội ngũ cán bộ thôn, TDP ở Hà Tĩnh

Thu Hà - Đức Thiện
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(Baohatinh.vn) - Việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua nghị quyết quy định chế độ đối với đội ngũ cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp đã tạo thêm động lực cho lực lượng ở cơ sở. Đáng chú ý, lần đầu tiên các chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng.

Tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra ngày 19/6, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND.

Tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra ngày 19/6, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND.

Tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra ngày 19/6, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (TDP); số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, TDP trên địa bàn tỉnh.

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Cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp ở Hà Tĩnh có thêm mức phụ cấp hỗ trợ

Theo nghị quyết, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định của Trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm mức khoán bằng hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng cho mỗi thôn, TDP. Cụ thể, đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, TDP có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, quỹ phụ cấp cho 3 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn (tổ trưởng TDP), trưởng ban công tác mặt trận được khoán bằng 9 lần mức lương cơ sở/tháng. Đối với các thôn, TDP còn lại, mức khoán bằng 7,5 lần mức lương cơ sở/tháng. Ngoài ra, nghị quyết cũng điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh thôn đội trưởng; số lượng và mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố (theo các quy định của pháp luật chuyên ngành).

Mức phụ cấp các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, TDP.
Mức phụ cấp các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, TDP.

Đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, TDP, tỉnh tiếp tục giữ nguyên 5 nhóm chức danh đã được quy định tại Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND, gồm: chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh và chức danh tham gia hoạt động ở các tổ chức xã hội, các nhiệm vụ khác. Mức hỗ trợ được nâng thêm 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng so với trước đây, tương ứng 0,8 lần và 0,7 lần mức lương cơ sở/tháng theo từng chức danh.

Ngoài ra, tại Nghị quyết này còn điều chỉnh “chức danh tham gia hoạt động công tác đảng” thành “chức danh tham gia hoạt động hỗ trợ bí thư chi bộ và trưởng thôn (tổ trưởng TDP)”, đồng thời nâng mức hỗ trợ thêm 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng, tương ứng 1,0 lần và 0,9 lần mức lương cơ sở/tháng.

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Bà Nguyễn Thị Song Loan (người thứ hai từ trái sang) - Bí thư Chi bộ thôn Thái Yên, xã Đồng Tiến.

Hơn 5 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn Thái Yên, xã Đồng Tiến, bà Nguyễn Thị Song Loan bày tỏ sự phấn khởi trước chính sách mới. Bà Loan cho biết: “Sau sắp xếp, quy mô dân số tăng lên đáng kể, địa bàn rộng hơn nên khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ thôn cũng nhiều hơn trước. Việc tỉnh nâng mức hỗ trợ là nguồn động viên rất lớn, thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo thêm động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng chung niềm vui, ông Trần Ngọc Hoa - Tổ trưởng TDP 6, phường Thành Sen chia sẻ: “Dù tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ hay nghỉ công tác sau sắp xếp, tôi vẫn cho rằng việc nâng chế độ cho đội ngũ cán bộ thôn, TDP là rất hợp lý. Chính sách này không chỉ động viên những người đang làm nhiệm vụ mà còn góp phần thu hút cán bộ trẻ tham gia công tác ở cơ sở”.

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Ông Trần Ngọc Hoa - Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Thành Sen (người đứng giữa) cho rằng việc nâng chế độ cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố là hợp lý.

Điểm mới đáng chú ý của nghị quyết là lần đầu tiên tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia. Theo đó, chức danh này được hưởng mức phụ cấp lần lượt là 1,0 lần và 0,9 lần mức lương cơ sở/tháng. Mức hỗ trợ được khoán theo từng thôn, TDP để phân bổ cho những người tham gia hoạt động ở tổ liên gia.

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Ông Nguyễn Huy Sơn (người ngoài cùng bên trái) - Bí thư Chi bộ thôn Tây Bắc (xã Cẩm Bình) phấn khởi với việc bổ sung phụ cấp cho tổ liên gia sẽ góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ này tiếp tục cống hiến.

Ông Nguyễn Huy Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Tây Bắc, xã Cẩm Bình cho rằng: “Chính sách này của tỉnh rất thiết thực. Tổ liên gia là lực lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố với Nhân dân. Trước đây, họ chủ yếu hoạt động trên tinh thần tự nguyện và chưa có chế độ hỗ trợ thường xuyên. Việc bổ sung phụ cấp sẽ góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ này tiếp tục cống hiến”.

Không chỉ mang đến niềm vui cho những người trực tiếp thụ hưởng, nghị quyết còn tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập thôn, TDP.

Ông Nguyễn Đình Long - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Bình cho biết: “Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân Chính sách mới vừa tạo động lực cho đội ngũ cán bộ thôn đương nhiệm tiếp tục cống hiến, vừa góp phần thu hút cán bộ trẻ tham gia công tác ở cơ sở. Trong bối cảnh nguồn nhân sự hiện nay còn nhiều khó khăn, việc nâng chế độ sẽ tạo thuận lợi hơn cho địa phương trong công tác lựa chọn, bố trí cán bộ”.

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Việc HĐND tỉnh kịp thời ban hành nghị quyết nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ thôn có ý nghĩa rất thiết thực, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, đồng thời giúp địa phương thuận lợi hơn trong công tác nhân sự.

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến chia sẻ: “Sau sắp xếp, số lượng thôn trên địa bàn giảm từ 19 xuống còn 9, đặt ra không ít khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự. Vì vậy, việc HĐND tỉnh kịp thời ban hành nghị quyết nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ thôn có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, đồng thời giúp địa phương thuận lợi hơn trong công tác nhân sự. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP".

Việc ban hành nghị quyết kịp thời không chỉ thể hiện rõ vai trò của HĐND tỉnh, góp phần ổn định đời sống cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP và các chức danh tham gia công việc ở cơ sở mà còn bảo đảm mức hỗ trợ tương xứng với khối lượng, tính chất công việc trong tình hình mới. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

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Tags:

#HĐND tỉnh Hà Tĩnh #Chế độ phụ cấp cán bộ thôn #Chính sách cán bộ thôn #Sắp xếp thôn ở Hà Tĩnh

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