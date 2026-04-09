Phân phối nguồn nước hợp lý, xử lý dứt điểm diện tích lúa nhiễm dịch hại

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc chủ động điều tiết nước và phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, lúa Xuân đang giai đoạn làm đòng - trổ bông, đến ngày 7/4/2025, diện tích đã trổ khoảng 7.000ha, đạt 12% diện tích gieo cấy.

Các địa phương định hướng cho bà con nông dân thường xuyên theo dõi đồng ruộng để lấy nước vào ruộng kịp thời, chủ động phòng ngừa dịch hại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong tháng 4/2026, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 1,5 - 2,5 độ C, lượng mưa giảm hơn trung bình nhiều năm 30 - 60 mm, đặc biệt từ đầu tháng 4 đến 14/4, trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ diễn ra nắng nóng gay gắt - thời điểm này trùng với giai đoạn lúa Xuân trổ bông - phơi màu. Mặt khác, hiện nay, các đối tượng dịch hại đã phát sinh gây hại lúa, nhất là trên diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá (đã xuất hiện trên cổ lá với một số giống nhiễm như: Thái Xuyên 111, KD18, P6, J02..., phân bố tại các xã: Yên Hòa, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Cẩm Trung, Thiên Cầm, Thạch Hà, Việt Xuyên, Thạch Xuân, Đức Thịnh, Đức Quang, Tùng Lộc, Gia Hanh).

Để đảm bảo lúa trổ bông - phơi màu thuận lợi và bảo vệ an toàn sản xuất vụ Xuân 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo người dân và các tổ chức thủy lợi cơ sở bố trí đủ lực lượng mở nước, nhận nước, điều tiết nước nội đồng kịp thời, duy trì mức 3 - 5 cm từ khi lúa trổ cho đến lúc lúa chín sáp (đỏ đuôi); thường xuyên theo dõi đồng ruộng để lấy nước vào ruộng kịp thời, đắp bờ giữ nước, hạn chế thất thoát nước trên ruộng; điều tiết, tính toán, phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, để dành nước cho vụ Hè Thu năm 2026.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh trong quá trình cấp nước, phân phối nước; phối hợp với đơn vị điện lực trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm.

Cùng đó, chỉ đạo phòng, đơn vị liên quan phân công cán bộ bám sát đồng ruộng để điều tra, giám sát, tổ chức phun phòng, xử lý dứt điểm diện tích lúa bị nhiễm dịch hại. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông tổ chức rà soát, nắm chắc thời điểm trổ của các trà lúa, theo dõi sát tình hình thời tiết, xác định diện tích, thời điểm để chỉ đạo, tổ chức phun phòng kịp thời, hiệu quả, nhất là tại các thời điểm thời tiết không thuận lợi (trời âm u, có mưa, sương mù vào đêm và sáng sớm).

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan bơm, mở, phân phối nước kịp thời, đảm bảo cấp đủ nước cho lúa giai đoạn trổ bông; điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, để dành nước cho vụ Hè Thu năm 2026. Bố trí đủ cán bộ kỹ thuật, công nhân thường trực 24/24 giờ trong thời gian mở nước tập trung, thường xuyên tại văn phòng công ty, các trạm đầu mối, cụm thủy nông để kịp thời triển khai thực hiện việc cấp nước, điều tiết, phân phối nước trong phạm vi quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực trên địa bàn nhằm đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ vận hành trạm bơm, mở nước phục vụ sản xuất.

Các đơn vị quản lý cống ngăn mặn - giữ ngọt phải cử người thường xuyên kiểm tra, quan trắc độ mặn trong nước để có kế hoạch đóng, mở nước hợp lý; phòng, chống xâm nhập mặn vào đồng ruộng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, UBND các xã, phường cung cấp nguồn điện ổn định để bơm tưới nước phục vụ sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đôn đốc, hướng dẫn mở, phân phối nước kịp thời; thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống dịch hại...