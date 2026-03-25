Kinh tế

Nông nghiệp

Đồng lúa “thì con gái”: Chăm đúng lúc, quyết định cả vụ mùa

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Trên những cánh đồng lúa xuân mướt màu xanh, bà con nông dân Hà Tĩnh đang chú trọng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng tốt, hướng tới vụ mùa bội thu.

Vụ xuân năm nay, Hà Tĩnh sản xuất trên 59.000 ha lúa. Trên khắp các xứ đồng, lúa đang bước vào giai đoạn đứng cái - làm đòng, trải một màu xanh bạt ngàn, căng đầy sức sống.

Đây là giai đoạn phát triển quan trọng của cây lúa, quyết định rất lớn đến năng suất, sản lượng vụ xuân.

Những ngày này, bà Võ Thị Hà (thôn Yên, xã Tùng Lộc) thường xuyên ra đồng theo dõi sự phát triển của cây lúa, hoàn thành bón thúc đòng. Bà Hà cho biết: “Một số trà gieo cấy sớm đã có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn làm đòng như: thân cứng, lá thứ hai từ trên xuống bắt đầu thắt eo, màu lá chuyển vàng chanh nhạt. Kinh nghiệm bao năm cho thấy, việc bổ sung dinh dưỡng kịp thời trong giai đoạn này sẽ giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt&quot;.

Được biết, vụ xuân 2026, xã Tùng Lộc gieo cấy lúa trên diện tích hơn 980 ha. Các cánh đồng rộng lớn sau chuyển đổi, tập trung ruộng đất giúp bà con thuận lợi hơn trong khâu theo dõi, chăm sóc, điều tiết thủy lợi.

Tại xã Mai Phụ, các trà lúa cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đứng cái - làm đòng. Nông dân tranh thủ tối đa thời gian làm cỏ bờ, bón thúc đợt 2, giữ nước hợp lý trong chân ruộng để cây lúa sinh trưởng tốt.

Bà Trần Thị Tứ (thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ) chia sẻ: “Với kinh nghiệm làm nông, tôi kết hợp bón cân đối các phân gồm đạm, lân, kali... để cây lúa chắc bông, khỏe, hạn chế đổ rạp khi gặp mưa lớn, gió mạnh vào cuối tháng 4, đầu tháng 5”.

Vụ xuân năm nay, xã Can Lộc gieo cấy hơn 1.700 ha lúa. Nhờ cơ cấu giống hợp lý, xuống giống đúng thời vụ, phần lớn diện tích sinh trưởng đồng đều, tiếp tục khẳng định vị thế vùng lúa trọng điểm của tỉnh.

Những ngày này, chính quyền xã Can Lộc đã trực tiếp xuống đồng, động viên bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa, quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi.
Chị Trần Thị Bình (thôn K130, xã Can Lộc) cho biết: “Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, thường cho năng suất cao nên tôi đặc biệt chú trọng chăm sóc. Với 6 sào lúa của gia đình, tôi tập trung bón phân đúng thời điểm, duy trì mực nước ổn định trong ruộng”.

Cùng với đó, nhiều hộ dân cũng tranh thủ làm cỏ bờ để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng, giảm nơi trú ngụ của chuột và các loại sâu, bệnh hại.

Cùng với quá trình chăm sóc, công tác phòng trừ sâu bệnh được tập trung cao. Trong điều kiện thời tiết nắng xen kẽ mưa rào, nhiều sâu bệnh có nguy cơ phát triển nhanh, gây hại ở giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông.
Người dân tăng cường bám đồng, theo dõi sát tình hình sinh trưởng của cây lúa để kịp thời triển khai các biện pháp phòng trừ, bảo vệ sản xuất vụ xuân.

Cây lúa đang bước vào thời kỳ đứng cái - làm đòng, sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, thời tiết có nắng, mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông… phát sinh, gia tăng mật độ, gây hại trong giai đoạn lúa đòng già - trổ bông. Vì vậy, chính quyền địa phương và bà con nông dân cần tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn tập trung theo dõi, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Chú trọng xử lý dứt điểm những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá nhằm hạn chế nguồn bệnh lây lan lên cổ bông khi lúa trổ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại những vùng nhiễm rầy nâu nặng trong vụ hè thu trước đó để kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả.

Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh

lúa xuân, Hà Tĩnh, trồng trọt, nông nghiệp, sâu bệnh, chăm sóc lúa, năng suất

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.