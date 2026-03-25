Đồng lúa “thì con gái”: Chăm đúng lúc, quyết định cả vụ mùa

(Baohatinh.vn) - Trên những cánh đồng lúa xuân mướt màu xanh, bà con nông dân Hà Tĩnh đang chú trọng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng tốt, hướng tới vụ mùa bội thu.
Cùng với quá trình chăm sóc, công tác phòng trừ sâu bệnh được tập trung cao. Trong điều kiện thời tiết nắng xen kẽ mưa rào, nhiều sâu bệnh có nguy cơ phát triển nhanh, gây hại ở giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông.
Cây lúa đang bước vào thời kỳ đứng cái - làm đòng, sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, thời tiết có nắng, mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông… phát sinh, gia tăng mật độ, gây hại trong giai đoạn lúa đòng già - trổ bông. Vì vậy, chính quyền địa phương và bà con nông dân cần tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn tập trung theo dõi, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Chú trọng xử lý dứt điểm những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá nhằm hạn chế nguồn bệnh lây lan lên cổ bông khi lúa trổ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại những vùng nhiễm rầy nâu nặng trong vụ hè thu trước đó để kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả.
Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh
