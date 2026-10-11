Phát hiện cá thể gà lôi trắng, người dân chủ động giao nộp

(Baohatinh.vn) - Sau khi phát hiện cá thể gà lôi trắng khi làm rẫy, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã giao nộp cho lực lượng chức năng địa phương.
Sáng 11/10, trong quá trình làm rẫy, ông Thái Văn Diệu (SN 1972, trú thôn Hương Đại, xã Vũ Quang) phát hiện 1 cá thể gà lôi trắng. Biết được cá thể gà lôi trắng là động vật quý hiếm, ông Diệu đã thông báo tới lực lượng chức năng địa phương.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang tiến hành kiểm tra, xác minh, lập biên bản tiếp nhận. Theo đó, cá thể gà lôi trắng này nặng 2,5kg, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Ngay sau đó, cá thể gà lôi trắng này đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ, trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, loài chim thuộc họ trĩ, bộ gà. Loài động vật này có cơ thể dài từ 50 đến 125cm (trong đó con đực có đuôi dài khoảng 40 tới 80cm).
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