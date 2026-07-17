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Chính trị

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà tri ân người có công

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Hồng Lộc, Lộc Hà.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà ông Trần Xuân Linh (SN 1952, thôn Đông Thịnh,xã Hồng Lộc) là thương binh 85%.
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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ân cần thăm hỏi, động viên thương binh Trần Xuân Linh.
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Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho bà Lê Thị Lịch (SN 1936, thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà) là vợ của liệt sĩ Tô Xuân Lưu, hy sinh năm 1974.
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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng hỏi thăm sức khỏe bà Lê Thị Lịch.

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng tri ân trong các tầng lớp nhân dân.

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