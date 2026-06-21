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Xã hội

Review du lịch: Lan tỏa hình ảnh hay nhiễu loạn thông tin?

Thanh Huyền
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(Baohatinh.vn) - Sự lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số đang mở rộng cơ hội quảng bá du lịch Hà Tĩnh nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác và chiều sâu của thông tin.

Là người yêu thích khám phá và thường xuyên tìm kiếm các thông tin du lịch trên mạng xã hội, mùa hè này chị Trần Thị Tuyết (Gia Lai) đã lựa chọn Hà Tĩnh là một trong những điểm dừng chân trong hành trình trải nghiệm của mình. Những video, hình ảnh được chia sẻ trên không gian mạng đã góp phần khơi gợi sự tò mò và mong muốn khám phá các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn Hà Tĩnh.

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Chị Trần Thị Tuyết cùng gia đình trải nghiệm không gian thiên nhiên tại một điểm du lịch sinh thái trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bên cạnh nhiều trải nghiệm tích cực về cảnh quan, con người và dịch vụ, cũng có những điểm đến chưa thực sự hấp dẫn như hình dung ban đầu của chị.

Chị Tuyết chia sẻ: "Tôi đã tham quan một số điểm đến như biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ và các điểm du lịch trải nghiệm. Cảnh quan ở đây rất đẹp, người dân thân thiện, mến khách, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên, ở một số nơi, dịch vụ du lịch vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như những gì được giới thiệu trên một số video chia sẻ trên mạng".

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Ngày càng có nhiều người trẻ tham gia sáng tạo nội dung, giới thiệu các điểm đến. Ảnh: Nguyễn Liễu.

Câu chuyện của chị Tuyết không phải là trường hợp cá biệt. Trong cuộc cạnh tranh thu hút người xem, không ít nội dung du lịch được xây dựng theo hướng nhấn mạnh những góc đẹp nhất, trải nghiệm hấp dẫn nhất của điểm đến. Điều đó góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch một cách nhanh chóng, nhưng cũng có thể tạo nên những kỳ vọng vượt quá thực tế.

Từ những video ngắn trên TikTok, Facebook đến các Vlog trải nghiệm trên YouTube hay Blog cá nhân, ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đang góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh bằng những cách tiếp cận gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - chủ kênh TikTok “Diệu Hằng Camping” cho biết: “Khi đăng tải lên mạng xã hội, các video về địa điểm camping của tôi nhận được khá nhiều sự quan tâm. Song phần lớn những địa điểm vẫn còn hoang sơ, chỉ phù hợp với những người có kinh nghiệm hoặc có sở thích khám phá. Vì vậy, cũng có những phản hồi cho rằng điểm đến không giống như mong đợi khi họ trực tiếp trải nghiệm”.

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Nhiều điểm du lịch được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút người xem.

Cùng với sự phát triển của các nền tảng số, không ít tài khoản từ sở thích cá nhân đã trở thành những kênh có hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi. Tuy nhiên, khi việc xây dựng kênh không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà trở thành mục tiêu duy trì sức ảnh hưởng, áp lực thu hút người xem cũng ngày càng lớn.

Để gia tăng lượt xem, lượt thích và người theo dõi, nhiều người sáng tạo nội dung thường ưu tiên những khung hình đẹp nhất, góc quay ấn tượng nhất hay những lời giới thiệu hấp dẫn nhất. Trong khi đó, thông tin được cung cấp đôi khi thiếu sự đa chiều, chưa phản ánh đầy đủ thực tế, khiến trải nghiệm của du khách có thể khác xa những gì họ kỳ vọng sau khi xem các video quảng bá.

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Các kênh TikTok giới thiệu các điểm đến trên địa bàn Hà Tĩnh thu hút nhiều người theo dõi.

Không khó để bắt gặp các video về cùng một điểm đến với những góc quay đẹp, những lời khen ngợi và trải nghiệm tương tự nhau. Thế nhưng đằng sau những hình ảnh hấp dẫn ấy, các thông tin về lịch sử, văn hóa, đời sống cộng đồng hay những giá trị làm nên bản sắc của điểm đến lại khá mờ nhạt. Điều đó khiến nhiều sản phẩm quảng bá du lịch hiện nay mới dừng lại ở việc giới thiệu nơi để đến và ghi lại hình ảnh kỷ niệm, hơn là giúp du khách hiểu giá trị cốt lõi của các điểm đến.

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Nhiều video giới thiệu điểm đến hiện nay chủ yếu tập trung vào trải nghiệm và hình ảnh bắt mắt, thiếu chiều sâu về giá trị văn hoá.

Bên cạnh đó, cùng một địa điểm nhưng thông tin được chia sẻ nhiều khi lại thiếu sự tương đồng. Có người đánh giá cao trải nghiệm, trong khi người khác lại phản ánh những bất cập về hạ tầng hoặc dịch vụ. Sự khác biệt xuất phát từ thời điểm trải nghiệm, góc nhìn cá nhân hoặc mục đích xây dựng nội dung. Khi thiếu những nguồn thông tin được kiểm chứng và đối chiếu, du khách dễ rơi vào tình trạng "bội thực" thông tin, khó hình dung chính xác về điểm đến trước khi quyết định lựa chọn.

Ông Hoàng Minh Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Hoạt động của các TikToker, Facebooker, Vlogger đã góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, giúp du lịch địa phương tiếp cận đông đảo du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, vẫn còn một số nội dung chạy theo xu hướng, thiếu kiểm chứng hoặc phản ánh chưa đầy đủ thực tế. Điều này có thể tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm của du khách, thậm chí khiến một số điểm đến rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch địa phương".

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Nhiều bài đăng trên các kênh TikTok, YouTube, vẫn còn tình trạng "tô hồng" chạy theo xu hướng mà bỏ qua yếu tố chân thật.

Những năm gần đây, lượng du khách đến với Hà Tĩnh tăng rõ rệt, năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng khi đón trên 5,5 triệu lượt khách, năm 2026, mục tiêu đặt ra là 6,5 triệu lượt khách.

Nếu trước đây việc quảng bá hình ảnh địa phương chủ yếu dựa vào các kênh truyền thông chính thống, thì nay, cùng với sự phát triển của các nền tảng số, cộng đồng sáng tạo nội dung đang trở thành lực lượng quan trọng góp phần lan tỏa vẻ đẹp, văn hóa và những giá trị đặc trưng của Hà Tĩnh đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Rõ ràng, những “đại sứ” du lịch không chuyên đang mang đến một luồng sinh khí mới cho hoạt động quảng bá du lịch Hà Tĩnh. Vấn đề không phải là lan tỏa hay nhiễu loạn, mà là làm thế nào để sức mạnh lan tỏa ấy được dẫn dắt bằng sự hiểu biết, trách nhiệm và tình yêu thực sự với quê hương.

Để những hoạt động quảng bá mang tính tự phát phát huy hiệu quả cao hơn, cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc định hướng thông tin, hỗ trợ xây dựng sản phẩm và kết nối các nguồn lực. Khi được đặt trong một chiến lược quảng bá thống nhất, sức lan tỏa từ cộng đồng sẽ không chỉ góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương mà còn trở thành động lực thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Cộng đồng là lực lượng rất quan trọng trong quảng bá du lịch hiện nay. Vì vậy, bên cạnh công tác tập huấn kỹ năng số, ngành du lịch Hà Tĩnh đang xây dựng kho dữ liệu và các câu chuyện về điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh để hỗ trợ các cá nhân, nhà sáng tạo nội dung tiếp cận, khai thác nguồn thông tin chính thống, góp phần quảng bá du lịch địa phương một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Một số điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

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