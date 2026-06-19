Bắt cá đồng, trải nghiệm thú vui mùa hè ở làng quê

(Baohatinh.vn) - Những ngày hè, người dân Hà Tĩnh tìm về đồng ruộng bắt cá. Hoạt động dân dã không chỉ giúp cải thiện bữa ăn gia đình mà còn gợi ký ức tuổi thơ, cho trẻ em trải nghiệm thiên nhiên.
Những đám bèo dày được gạt sang một bên, để lộ lớp bùn bên dưới - nơi nhiều loại cá đồng thường tìm đến kiếm ăn và trú ngụ.
Không phải lần úp nơm nào cũng mang lại kết quả. Người bắt cá thường phải kiên trì di chuyển qua nhiều vị trí khác nhau mới tìm được nơi có cá trú ẩn. Sau hành trình len lỏi qua những vùng trũng ven ruộng, những con cá đồng đầu tiên bắt được mang lại niềm vui cho người dân.
Em Nguyễn Văn Đăng Khoa - phường Thành Sen (đội mũ trắng) vui mừng khoe con cá vừa bắt được: “Con vui lắm vì lần đầu con tự tay bắt được cá. Con thấy việc này rất thú vị và giống như những gì ông bà vẫn hay kể”.
Cá đồng được người dân cho vào giỏ tre mang về nhà, sau đó làm sạch chế biến cho bữa ăn gia đình.
Giữa tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cánh đồng, em Nguyễn Hiền Lương (10 tuổi, trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) hào hứng chia sẻ: "Mấy ngày nghỉ hè, con rất thích được theo bố mẹ ra đồng. Ở đây con được tự tay tập bắt cá, lội bùn cùng các bạn nên rất vui. Những buổi đi đồng như thế này giúp con hiểu được sự vất vả của bố mẹ để làm ra hạt gạo, con thấy yêu quê hương mình hơn".
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