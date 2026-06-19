Bắt cá đồng, trải nghiệm thú vui mùa hè ở làng quê

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Uỷ ban nhân dân xã Hồng Lộc tuyển dụng viên chức 17/06/2026 09:46 UBND xã Hồng Lộc thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã, cụ thể như sau:

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