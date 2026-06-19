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Xã hội

Bắt cá đồng, trải nghiệm thú vui mùa hè ở làng quê

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Những ngày hè, người dân Hà Tĩnh tìm về đồng ruộng bắt cá. Hoạt động dân dã không chỉ giúp cải thiện bữa ăn gia đình mà còn gợi ký ức tuổi thơ, cho trẻ em trải nghiệm thiên nhiên.

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Khi nắng chiều dịu xuống, nhiều người dân xã Mai Phụ mang theo nơm tập trung tại các vùng trũng và mương nước nội đồng để tìm bắt cá.
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Những đám bèo dày được gạt sang một bên, để lộ lớp bùn bên dưới - nơi nhiều loại cá đồng thường tìm đến kiếm ăn và trú ngụ.
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Được đan thủ công từ tre, chiếc nơm là vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến bắt cá đồng của người dân nông thôn. Loại dụng cụ này đặc biệt phù hợp với các vùng nước nông, bùn lầy ven đồng.
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Không phải lần úp nơm nào cũng mang lại kết quả. Người bắt cá thường phải kiên trì di chuyển qua nhiều vị trí khác nhau mới tìm được nơi có cá trú ẩn. Sau hành trình len lỏi qua những vùng trũng ven ruộng, những con cá đồng đầu tiên bắt được mang lại niềm vui cho người dân.
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Gắn bó với việc bắt cá đồng nhiều năm, anh Đậu Văn Mân (bên trái) xã Mai Phụ cho hay: "Bắt cá đồng tưởng đơn giản nhưng cũng cần kinh nghiệm. Muốn có cá phải tìm đúng chỗ, nhất là những khu vực nước lặng, nhiều bèo và ít người qua lại. Quan sát kỹ mặt bùn, dòng nước hay dấu vết cá quẫy là có thể nhận biết nơi cá đang kiếm ăn hoặc trú ẩn".
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Những câu chuyện và kinh nghiệm bắt cá được anh Đậu Văn Mân truyền lại cho các em nhỏ ngay giữa cánh đồng, giúp các em có thêm những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống làng quê.
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Em Nguyễn Văn Đăng Khoa - phường Thành Sen (đội mũ trắng) vui mừng khoe con cá vừa bắt được: “Con vui lắm vì lần đầu con tự tay bắt được cá. Con thấy việc này rất thú vị và giống như những gì ông bà vẫn hay kể”.
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Anh Văn Kim Phước - phường Trần Phú chia sẻ: “Đi bắt cá cùng người dân khiến tôi như được trở về tuổi thơ, với những buổi chiều lội đồng, men theo mương nước, cùng bạn bè mò cá, bắt ốc – những ký ức rất đỗi giản dị mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ”.
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Cá đồng được người dân cho vào giỏ tre mang về nhà, sau đó làm sạch chế biến cho bữa ăn gia đình.
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Trên cánh đồng lúa thôn Bình Minh (xã Cẩm Bình), người dân cũng tranh thủ thời gian nông nhàn đi bắt cá đồng, vừa để đa dạng thức ăn, vừa tạo không gian trải nghiệm bổ ích cho con trẻ.
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Việc bố mẹ chủ động đưa con trẻ cùng ra đồng lội bùn bắt cá đã mở ra một không gian trải nghiệm thực tế đầy bổ ích. Qua đó, giúp các em học sinh được hòa mình vào thiên nhiên, hiểu hơn về giá trị của lao động.
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Giữa tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cánh đồng, em Nguyễn Hiền Lương (10 tuổi, trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) hào hứng chia sẻ: "Mấy ngày nghỉ hè, con rất thích được theo bố mẹ ra đồng. Ở đây con được tự tay tập bắt cá, lội bùn cùng các bạn nên rất vui. Những buổi đi đồng như thế này giúp con hiểu được sự vất vả của bố mẹ để làm ra hạt gạo, con thấy yêu quê hương mình hơn".
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Cánh đồng quê lúc này không chỉ giúp các em rèn luyện thể chất, khám phá thế giới tự nhiên một cách sống động, mà còn gieo vào lòng con trẻ những bài học về giá trị của lao động và tình yêu tha thiết với mảnh đất quê hương.

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