Tập trung nâng cao năng suất, hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, vướng mắc để giải quyết tốt vấn đề rác thải sinh hoạt.

Chiều 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục khảo sát các mô hình, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) để hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Đoàn công tác nghe đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh báo cáo tình hình hoạt động của nhà máy xử lý rác thải ở xã Cẩm Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác đã khảo sát tại các nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (xã Cẩm Xuyên), Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (xã Kỳ Hoa); điểm xử lý chất thải thực phẩm (xã Kỳ Xuân).

Kết quả khảo sát cho thấy, các cơ sở xử lý CTRSH này giữ vai trò chủ đạo trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Hai nhà máy xử lý rác thải hoạt động mới đạt hơn 60% tổng công suất thiết kế. Riêng điểm xử lý chất thải thực phẩm (xã Kỳ Xuân) đang xử lý khoảng 30 tấn rác hữu cơ/tháng để ủ phân bón.

Đoàn công tác khảo sát tình hình tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn.

Hai nhà máy xử lý rác hiện đang gặp nhiều khó khăn, bất cập như: công nghệ lạc hậu, dây chuyền xuống cấp, cơ sở hạ tầng hạn chế, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chi phí vận chuyển và xử lý cao, thiếu kinh phí đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ; tình trạng quá tải trong khuôn viên diễn ra thường xuyên… Vì vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu thu gom, xử lý rác và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế tại điểm xử lý chất thải thực phẩm ở xã Kỳ Xuân.

Trong quá trình khảo sát, làm việc, đại diện các sở, ngành chuyên môn và địa phương cũng đã thông tin những vấn đề liên quan đến tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn; những nội dung cơ bản dự kiến đưa vào Đề án tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030; kinh nghiệm xử lý rác thải tại nguồn; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để xử lý những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Nguyễn Việt Cường phản ánh những vấn đề khó khăn liên quan đến rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các cơ sở xử lý chất thải rắn triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư kinh phí, máy móc, công nghệ, nhân lực để vận hành tối đa công suất thiết kế, mở rộng địa bàn thu gom, không để tồn đọng kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan cần tăng cường phân loại, xử lý rác tại nguồn để giảm thiểu lượng rác phải mang đi xử lý; hỗ trợ các cơ sở xử lý giảm bớt lượng rác tồn đọng trong khuôn viên, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở xử lý; tiến hành khảo sát, xây dựng các điểm thu gom, trung chuyển phù hợp và phải quán triệt tinh thần địa phương nào tự lo địa bàn đó.

Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn đang tiếp nhận và xử lý CTRSH cho các phường, xã thuộc thị xã Kỳ Anh cũ, huyện Kỳ Anh cũ và huyện Đức Thọ cũ. Cơ sở này có công suất thiết kế 168 tấn/ngày, nhưng hiện chỉ đạt khoảng 102 tấn/ngày. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đầu tư nâng công suất lên khoảng 200–300 tấn/ngày và có thể tiếp nhận thêm các địa bàn khác.

Nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đang xử lý rác cho các xã, phường thuộc thành phố Hà Tĩnh cũ và huyện Cẩm Xuyên cũ. Nhà máy có công suất thiết kế 200 tấn/ngày, nhưng hiện chỉ đạt khoảng 120 tấn/ngày. Hiện doanh nghiệp đang tập trung khắc phục khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để duy trì công suất như hiện tại.

Điểm xử lý chất thải thực phẩm (xã Kỳ Xuân) do Tổ hợp tác môi trường xã Kỳ Xuân vận hành. Mô hình này được triển khai thí điểm năm 2019 trên địa bàn xã Kỳ Phong cũ. Hiện nay, mỗi tháng ở đây thu gom, xử lý được khoảng 30 tấn rác hữu cơ để ủ phân phục vụ sản xuất nông nghiệp; góp phần giảm thiểu lượng rác thải phải chở đi các nhà máy xử lý.

