Thủ tướng: Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo một số bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động, đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô. Khu vực kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đã có bước tiến mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, từng bước hình thành các tập đoàn mang thương hiệu tầm cỡ khu vực và quốc tế. Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế khi Việt Nam đã thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Ba khu vực doanh nghiệp này đang từng bước gắn kết, hợp thành sức mạnh chung, tạo động lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững và vươn lên hùng cường.

Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khí thế khởi sự kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ; từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm. Năm 2025, cả nước có gần 298.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Về huy động nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp cho phát triển kinh tế - xã hội, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 33% GDP. Đến hết năm 2025, quy mô thị trường cổ phiếu đạt khoảng 86,7% GDP, thị trường trái phiếu đạt khoảng 30% GDP. Qua ba đợt khởi công, khánh thành đồng loạt trong năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5,2 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân chiếm gần 75%.

Bên cạnh những kết quả rất quan trọng nêu trên, nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức. Thể chế, pháp luật còn một số vướng mắc, bất cập, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời; việc phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực còn chưa cải cách triệt để; các vấn đề pháp lý tồn đọng của một số doanh nghiệp, dự án đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm…

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa qua đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới việc định hướng về thể chế, nguồn lực, giải pháp nhằm tạo môi trường, động lực nhằm đạt tăng trưởng từ 10% trở lên ngay từ năm nay. Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Các đại biểu tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, thủ tục, chi phí tuân thủ để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế; "làm mới" các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); kiến tạo, phát triển các động lực tăng trưởng mới (như bán dẫn, AI, điện tử, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, kinh tế dữ liệu…); chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ cơ chế vận hành doanh nghiệp nhà nước để khu vực này thực sự đóng vai trò mở đường, dẫn dắt trong những lĩnh vực mà tư nhân chưa làm hoặc khó làm, đồng thời trao cơ chế đủ linh hoạt để thực hiện theo nguyên tắc thị trường; hình thành lớp doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn; thu hút FDI có chọn lọc, gắn chặt với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cấp doanh nghiệp trong nước; bảo đảm vốn cho tăng trưởng theo hướng đúng chỗ, đúng lúc, đúng đối tượng; nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia bằng các chương trình cụ thể; tổ chức thực hiện theo tinh thần 6 "rõ": Rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền…

Tăng trưởng từ 10% trở lên để đạt 2 mục tiêu 100 năm

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị và các ý kiến sâu sắc, sát thực tế, mang tính xây dựng cao. Những ý kiến đó không chỉ phản ánh thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mà còn thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm vì đất nước của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan đã có phản hồi, giải đáp.

Phân tích bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho rằng có thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhưng càng khó khăn, thách thức càng phải nỗ lực, trưởng thành hơn, kiên trì, kiên định các mục tiêu; để đạt 2 mục tiêu 100 năm - đây là mục tiêu không thay đổi, thì phải tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong nhiều năm, doanh nghiệp cũng phải tranh thủ cơ hội để trưởng thành, phát triển, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và từ đó, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng nhắc lại, tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh "4 kiên định" về chính trị, tư tưởng: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Tổng Bí thư khẳng định "bốn nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên: Tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; tận dụng mọi nguồn lực cho sự phát triển; nhân dân phải được hưởng thụ.

Bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", các chủ thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện thật tốt các công việc để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Với vai trò kiến tạo, Nhà nước thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: (1) Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ được ổn định chính sách; (2) dự báo được tình hình liên quan tới doanh nghiệp, trong đó có tình hình cung cầu để doanh nghiệp có thể chủ động xoay xở; (3) xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thông thoáng, giảm thủ tục để doanh nghiệp bớt chi phí tuân thủ; (4) kiến tạo về hạ tầng chiến lược (giao thông, viễn thông, điện, y tế, giáo dục, văn hóa…) để phục vụ doanh nghiệp phát triển; (5) phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, doanh nghiệp đồng hành; (6) cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phiền hà, sách nhiễu; (7) xây dựng hệ thống quản trị thông minh, dựa trên chuyển đổi số; (8) bảo đảm huy động nguồn lực và tiếp cận nguồn lực một cách công bằng, minh bạch, công khai, bình đẳng giữa các doanh nghiệp công và tư, ai làm tốt nhất thì giao; (9) giao việc và hỗ trợ doanh nghiệp; (10) lắng nghe ý kiến doanh nghiệp bằng sự chân thành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng trái tim và hành động bằng sản phẩm cụ thể; (11) gắn kết với doanh nghiệp với tinh thần doanh nghiệp phát triển là đất nước phát triển, đất nước đổi mới, phát triển thì doanh nghiệp mới phát triển được.

Thủ tướng nhấn mạnh, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Mong muốn doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, Thủ tướng nêu rõ: Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; mọi chính sách đều phải hướng tới doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp phải tham gia kiến tạo cùng Nhà nước, trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng và quản trị quốc gia.

Doanh nghiệp tiên phong trong sự phát triển, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia, đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ cấu lại thị trường lao động, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…; tiên phong cùng Nhà nước hoàn thiện chính sách và thể chế, nêu ra các bài toán thực tiễn để Nhà nước có lời giải, phản ứng nhanh, kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tiên phong trong hợp tác công tư, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để hỗ trợ nhau, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Về nội dung "công tư đồng hành", Thủ tướng cho rằng lĩnh vực nào, việc nào cũng có thể hợp tác công tư, đặc biệt là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; góp phần kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, Nhà nước và nhân dân; nếu các chủ thể liên quan đều đạt tăng trưởng từ 10% trở lên thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Cho biết vừa qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới việc vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân làm tốt, có nhiều đóng góp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thay mặt nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần cầu thị, lắng nghe và thực sự tri ân cộng đồng doanh nghiệp về những đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong 5 năm qua với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đóng góp trong quá trình kiến tạo, xây dựng thể chế, cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, bao trùm, toàn diện.

Thủ tướng khẳng định, trong những lúc khó khăn, thử thách, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch COVID-19, đóng góp cho Quỹ Vaccine (chỉ trong ngày phát động đã huy động được khoảng 8 nghìn tỷ đồng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 5 nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới và là nước duy nhất có quy mô dân số trăm triệu dân trong nhóm này). Cộng đồng doanh nghiệp cũng nỗ lực giữ được sản xuất kinh doanh trong những khó khăn, thách thức, đứng vững, trưởng thành và tham gia tích cực vào bảo đảm an sinh xã hội, nhất là xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc…

Với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, trong đó có các nội dung liên quan các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề tồn đọng, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các bộ, ngành, cơ quan cơ quan xử lý theo thẩm quyền, nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xử lý ngay với tinh thần cầu thị, lắng nghe và kiên quyết xử lý với phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.