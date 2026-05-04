Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4/2026; những điểm mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 5 và thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ trân trọng cảm ơn các thành viên Chính phủ và các đại biểu khách mời tham dự phiên họp, mong các đồng chí tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ cùng với Chính phủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra.

Đề nghị các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ, tinh thần của Quy chế là bám sát, tuân thủ các quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng của Nhà nước đối với Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm.

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, diễn biến tình hình và khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội giao.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung rà soát việc triển khai các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.