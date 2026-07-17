Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là sự trở về của một phần lịch sử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng chiều 17/7. Ảnh: tuoitre.vn.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7.

Thưa toàn thể các đồng chí.

Hôm nay, tôi rất xúc động đến thăm, động viên các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, qủa cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc.

Thưa các đồng chí liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng và các liệt sỹ hy sinh trên mặt trận Sài gòn-Gia Định mùa xuân năm 1968.

Đứng trước mảnh đất thiêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa xuân năm 1968. Các đồng chí là những ngọn gió làm nên bão táp cách mạng Việt Nam, là thành tố làm nên dáng đứng Việt Nam, xây nên Thành đồng tổ quốc. Suốt 58 năm qua, các anh, các chị-những chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung- vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng chính sự hy sinh của các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất; các đồng chí không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các anh, các chị đã góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

51 năm sau ngày giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống. Các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất, mà còn hóa thân vào nền hòa bình, vào sự thống nhất, vào sự phát triển, thịnh vượng, vào niềm tin và tương lai của đất nước. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công và lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả này bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất. Cầu mong hương hồn các anh, các chị tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh cho những cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên mảnh đất này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ phủ Quốc kỳ lên quách chứa hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: thanhnien.vn

Thưa các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng,

Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.

Đặc biệt, việc huy động nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; kết hợp giữa tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây là mô hình rất đáng trân trọng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.

Thưa các đồng chí.

Những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng cho thấy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong toàn Quân khu.

Thứ ba , các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.

Thứ tư , cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ năm , đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thưa các đồng chí!

Tôi thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Từ những kết quả của Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7, cần nghiên cứu tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa các hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn các địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.

Tôi tin tưởng rằng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính các liệt sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 nói riêng và trên cả nước nói chung đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần để đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!