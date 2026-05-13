Trời nắng nóng: Mở cửa sổ hay bật điều hòa khi lái xe?

Trong những ngày nắng nóng, nhiều tài xế băn khoăn giữa hai lựa chọn: Mở cửa sổ để đón gió tự nhiên hay bật điều hòa để làm mát khoang xe.
Không ít người cho rằng tắt điều hòa sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thực tế, hiệu quả còn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển và điều kiện vận hành của xe.
Theo các chuyên gia từ Hiệp hội Ô tô New Zealand, việc sử dụng điều hòa có thể làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 10%. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mở cửa sổ luôn là phương án tiết kiệm hơn.
Ở tốc độ thấp, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị, lực cản không khí tạo ra khi mở cửa sổ là không đáng kể. Khi đó, việc tắt điều hòa và hạ kính xe có thể giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và tiết kiệm chi phí vận hành.
Ngược lại, khi xe chạy ở tốc độ cao, chẳng hạn trên đường cao tốc khoảng 80 - 100 km/h, việc mở cửa sổ lại làm tăng lực cản không khí đáng kể. Điều này buộc động cơ phải hoạt động mạnh hơn để duy trì tốc độ, từ đó làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong trường hợp này, đóng kín cửa sổ và bật điều hòa lại là lựa chọn hiệu quả hơn về mặt kinh tế.
Các chuyên gia khuyến nghị tài xế nên linh hoạt điều chỉnh cách sử dụng điều hòa và cửa sổ theo từng điều kiện vận hành cụ thể.
Cụ thể:
- Trong đô thị hoặc khi di chuyển chậm: Có thể hạ cửa sổ và tắt điều hòa để tiết kiệm nhiên liệu.
- Trên đường cao tốc hoặc khi chạy tốc độ cao: Nên đóng cửa sổ và sử dụng điều hòa để giảm lực cản không khí, giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm hơn.
Việc lựa chọn đúng cách không chỉ giúp tối ưu chi phí nhiên liệu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ của phương tiện, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng kéo dài.
