Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch

Ngày 15/6, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn thứ hai của năm 2026, chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và chiến dịch ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Đáng chú ý trong danh sách tuyển Việt Nam lần này là sự xuất hiện của cái tên Nguyễn Tài Lộc (Geovane). Đây là cầu thủ nhập tịch đang thi đấu trong màu áo Ninh Bình. Anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ công, tiền đạo cánh...

Tài Lộc lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Ngoài Tài Lộc, Patrick Lê Giang cũng lần đầu được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Thủ thành CLB CA TP.HCM ghi điểm với HLV Kim Sang Sik bởi phong độ ổn định, vừa cùng đội bóng mang tên Bác vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 sau khi đánh bại Ninh Bình trong trận chung kết.

Triệu tập Tài Lộc và Patrick Lê Giang, HLV Kim Sang Sik quyết định không triệu tập Nguyễn Filip và Cao Quang Vinh của CLB Hà Nội, hay Tiến Linh của CA TP.HCM. Đây cũng là những sự vắng mặt đáng chú ý ở tuyển Việt Nam lần này.

Như vậy, tuyển Việt Nam có tới 3 cầu thủ nhập tịch gồm Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho tân binh như Ngô Văn Khoa

Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam vẫn giữ bộ khung giàu kinh nghiệm, được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh đều là những cầu thủ đã nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia.

Danh sách tập trung lần này cũng phản ánh định hướng xây dựng lực lượng kế cận của Ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đang có sự phát triển tích cực trong màu áo câu lạc bộ đã được trao cơ hội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên…