Cập nhật vụ cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều

Sáng 30/3, lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Liệt, TP Hà Nội cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tại một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều trên địa bàn xảy ra hỏa hoạn.

Đến 2h sáng, ngọn lửa dữ dội và cột khói bốc cao từ hiện trường khiến lực lượng chức năng phải căng mình, vất vả khống chế đám cháy.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an Hà Nội đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Khói lửa bao trùm khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều

Tới khoảng 6h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục.

Về thông tin có người thương vong hay không trong vụ cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được nhà chức trách công bố.

Trao đổi thêm với phóng viên, chỉ huy Đội CC&CNCH Khu vực số 31, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc 0h40 cùng ngày tại một kho xưởng gia công hàng hoá. Tới 6h20 cảnh sát đã cơ bản khống chế vụ cháy và đang làm mát hiện trường.

Cảnh sát sử dụng nước tại cột nước PCCC ngay ở Cổng Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều (cách hiện trường vụ cháy khoảng 300m) để tiếp nước, phục vụ công tác chữa cháy.

Ghi nhận của phóng viên lúc 6h50 cùng ngày, cột khói đen vẫn bốc cao cả chục mét, cảnh sát vẫn đang tích cực phun nước chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Hình ảnh đám cháy lúc 7h20 ngày 30/3 (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 7h22, cảnh sát vẫn đang tích cực tổ chức chữa cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong vụ cháy là một kho xưởng rộng hàng trăm mét vuông, cảnh sát cũng huy động máy xúc, máy cẩu để phá dỡ công trình, tạo điều kiện cho quá trình chữa cháy.