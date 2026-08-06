Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 6/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh công bố quyết định.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 658/QĐ-HĐND ngày 3/8/2026 về việc bổ nhiệm cán bộ của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, bổ nhiệm bà Trương Thị Liên - Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đồng chí Trương Thị Liên trong quá trình công tác. Đồng thời, đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc; tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Liên - tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bày tỏ đây là niềm vinh dự và là điều kiện để bản thân tiếp tục học hỏi, rèn luyện và nâng cao năng lực công tác.

Đồng chí Trương Thị Liên - tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, học hỏi; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và kỹ năng quản lý, điều hành; làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động, cầu thị và tận tụy; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ gìn đoàn kết, phát huy dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của đơn vị.