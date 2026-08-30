Đa dạng sản phẩm, ngân hàng vào cuộc đua "hút" vốn huy động

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8, đến hết tháng 8/2026, tổng nguồn huy động vốn các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 135.852 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm; trong khi dư nợ đạt 140.361 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đang tăng nhanh hơn huy động vốn 3,1 điểm phần trăm, cho thấy bài toán nguồn vốn đang trở nên rõ nét hơn. Nhất là từ nay đến cuối năm, nhu cầu tín dụng lên cao, đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động tìm kiếm các kênh vốn để bảo đảm các chỉ tiêu an toàn thanh khoản và an toàn vốn.

Trong tháng 8, VIB đã triển khai tới 7 chương trình ưu đãi huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Từ đầu tháng 8, nhiều ngân hàng đã “tung” hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng tiền gửi, từ tham gia các chương trình tiết kiệm dự thưởng, cộng lãi suất, tặng quà, đẩy mạnh gửi tiết kiệm ngân hàng số… Theo đó, lãi suất huy động ở kỳ hạn từ 6 - 12 tháng bình quân ở mức 7,4%, cao nhất lên đến khoảng 9,2%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng dao động từ 5,8% - 8,5%/năm. Theo lý giải của các ngân hàng, đây là giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn huy động, đáp ứng nhu cầu tín dụng dự kiến tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

Tính đến nay, quy mô huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Hà Tĩnh tăng trưởng đạt trên 40% so với đầu năm. Dù “đến sau” so với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn song VIB Hà Tĩnh bắt nhịp khá nhanh với cuộc đua huy động vốn. Trong tháng 8, VIB đã triển khai tới 7 chương trình ưu đãi huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Chương trình ưu đãi huy động của VIB tập trung các sản phẩm ngân hàng số, cộng lãi suất cho khách hàng...

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Giám đốc VIB Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “VIB đang triển khai nhiều chương trình cộng lãi suất cho các sản phẩm ngân hàng số như: gửi tiền trực tuyến lên tới 8,7%/năm; VIB Up Depo (sản phẩm thuộc hệ sinh thái hội viên VIB Up) tới 8,8%/năm; cộng thêm 2,2%/năm cho khách hàng mới… Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh sản phẩm “tài khoản siêu lợi suất”, cho phép khách hàng vừa giao dịch trên tài khoản thanh toán vừa hưởng lãi suất lên đến 8%/năm đối với số dư vượt ngưỡng, qua đó gia tăng nguồn vốn từ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tối ưu dòng tiền cho khách hàng”.

SHB Chi nhánh Hà Tĩnh bắt đầu triển khai tính năng sinh lời trên ứng dụng ngân hàng số nhằm tối ưu nguồn vốn CASA.

Đẩy mạnh nguồn vốn CASA đang trở thành xu hướng cạnh tranh mới của các ngân hàng. Từ các “ông lớn” BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank đến nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đều liên tục đưa ra các sản phẩm tài khoản thanh toán sinh lời tự động nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Với chi phí huy động thấp hơn nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn, CASA giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn, cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh. Quan trọng hơn, nguồn vốn giá rẻ này tạo thêm dư địa để ngân hàng ổn định, giảm lãi suất cho vay mà không phải tăng lãi suất huy động.

Bà Nguyễn Thị Thương - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, SHB Chi nhánh Hà Tĩnh thông tin: “Đến thời điểm này, tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh đạt trên 3.400 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu 4.000 tỷ đồng vào cuối năm nay là nhiệm vụ khá áp lực trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng lớn. Bên cạnh các sản phẩm tiền gửi truyền thống, từ tháng 6/2026, SHB triển khai tính năng sinh lời trên ứng dụng ngân hàng số nhằm tối ưu nguồn vốn CASA. Giải pháp này giúp khách hàng tự động sinh lời trên tài khoản thanh toán, đồng thời giúp ngân hàng gia tăng nguồn vốn ổn định, chi phí thấp để phục vụ tăng trưởng tín dụng”.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đang đẩy mạnh huy động vốn qua các kênh gửi tiết kiệm.

Điều đáng nói, việc kích hoạt tài khoản sinh lời tự động được khá nhiều khách hàng quan tâm và xem đây là một kênh tiết kiệm nhiều tiện ích. Thay vì chỉ để tiền trong tài khoản phục vụ giao dịch, khách hàng sẽ được trả lãi khi duy trì số dư trên tài khoản thanh toán, kể cả kỳ hạn rất ngắn, chỉ qua đêm. Chị Trương Thị Cẩm Hương (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Hiện nay, các ngân hàng có nhiều sản phẩm tiết kiệm và sinh lời trên nền tảng số. Với tôi, tài khoản sinh lời tự động là giải pháp khá phù hợp vì vừa giúp tiền nhàn rỗi phát sinh lợi nhuận, vừa đảm bảo linh hoạt trong chi tiêu và thanh toán hằng ngày”.

Các ngân hàng phải đảm bảo nguồn vốn ổn định, chi phí hợp lý để vừa đảm bảo tăng quy mô nguồn vốn, vừa đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp giai đoạn cuối năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8, trong số 135.852 tỷ đồng gửi vào hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh tính đến cuối tháng 8/2026, có 114.308 tỷ đồng là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; hơn 19.500 tỷ đồng tiền gửi thanh toán; số còn lại là tiền gửi khác. Trong đó, quy mô nguồn vốn vẫn thuộc về các ngân hàng lớn: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank (chiếm khoảng 73% tổng huy động vốn trên địa bàn). Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần lại chiếm ưu thế về lãi suất và tốc độ tăng trưởng. Những chi nhánh đang có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cao nhất trên địa bàn như: TPBank, VIB Bank, MBV…

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được dự báo tiếp tục tăng tốc vào những tháng cuối năm, áp lực huy động vốn đối với các ngân hàng sẽ ngày càng lớn. Tuy nhiên, theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng phải tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, ổn định mặt bằng lãi suất huy động, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh bằng lãi suất để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Vì vậy, bài toán đặt ra cho các ngân hàng hiện nay không chỉ là tăng quy mô nguồn vốn mà còn phải đảm bảo nguồn vốn ổn định, chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.