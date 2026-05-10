Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện

Khoảng 10h, 7 phụ nữ gồm nhân viên và khách hàng ở thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, đi thang máy từ tầng trệt lên các tầng trên thì hệ thống điện bất ngờ bị ngắt. Cabin dừng giữa tầng 2 và 3, cửa không thể mở.

Mắc kẹt trong không gian hẹp, thiếu oxy, nhiều người khó thở, kêu cứu ra bên ngoài. Do không có thiết bị hỗ trợ, nhóm này đã gọi cơ quan chức năng.

Cảnh sát giúp 7 người trong thang máy thoát ra ngoài sau 30 phút mắc kẹt. Video: Minh Nghiêm

6 chiến sĩ cứu nạn cứu hộ thuộc đội Cảnh sát PCCC khu vực 15, cách hiện trường khoảng 2 km, nhanh chóng có mặt. Các cảnh sát trấn an nạn nhân, dùng thiết bị đưa cabin lên tầng 3 rồi phá cửa, giải cứu 7 người an toàn. Một số người còn hoảng sợ nhưng không ảnh hưởng sức khỏe.

Theo cảnh sát, khi bị kẹt trong thang máy, người dân cần giữ bình tĩnh, bấm nút khẩn cấp để yêu cầu hỗ trợ. Người mắc kẹt có thể chèn cửa tạo khe thoáng bổ sung oxy, không tự thoát qua cửa nóc thang máy.