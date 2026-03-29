Hà Tĩnh tiết kiệm 8.350 kWh điện trong Giờ Trái đất 2026

Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30 – 21h30, thứ 7 (28/3). Với chủ đề “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, chương trình không chỉ nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng: chủ động đổi mới, sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi thói quen tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất 2026.

Để hưởng ứng sự kiện này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia sự kiện.

Theo đó, trong 1 giờ diễn ra sự kiện, tại các tuyến phố chính, địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị quản lý đèn chiếu sáng đã thực hiện tắt, giảm một số bóng đèn chiếu sáng; nhiều đơn vị, hộ gia đình đã tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 tại khu vực thuộc xã Thạch Hà.

Ông Lê Long Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 8.350 kWh điện.

Điều quan trọng không chỉ là sản lượng tiết kiệm được trong 60 phút mà chương trình còn góp phần hình thành thói quen tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng an toàn và hiệu quả của cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Những hành động thiết thực mỗi ngày của người dân và doanh nghiệp như: lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện, điều chỉnh thói quen sinh hoạt đến việc tối ưu hóa quy trình sản xuất... đều góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường".