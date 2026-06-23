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Haaland lập cú đúp, đáp trả Messi và Mbappe

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Sáng 23/6, Erling Haaland tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Na Uy hạ Senegal với tỷ số 3-2 thuộc bảng I World Cup 2026.

Haaland tỏa sáng rực rỡ.
Haaland tỏa sáng rực rỡ.

Na Uy tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026 khi tỏ ra vượt trội trước Senegal ở lượt trận thứ hai trên sân MetLife (Mỹ). Haaland trở thành tâm điểm với cú đúp, như một lời đáp trả đầy đanh thép sau khi Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng tỏa sáng trước đó.

Trong ngày 23/6, Messi lập cú đúp giúp Argentina thắng Áo 2-0, còn Mbappe ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Iraq. Không chịu kém cạnh, Haaland cũng lên tiếng bằng màn trình diễn bùng nổ trước Senegal, qua đó áp sát cuộc đua Vua phá lưới. Sau hai lượt trận, Messi dẫn đầu với 5 bàn, còn Mbappe và Haaland cùng bám đuổi phía sau với 4 bàn.

Senegal nhập cuộc chủ động với nhiều pha lên bóng tốc độ của Sarr và Mane, nhưng Na Uy mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 43, trung vệ Koulibaly chuyền hỏng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để Pedersen cướp bóng rồi dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho đại diện Bắc Âu.

Haaland giúp Na Uy tạo lợi thế lớn trước Senegal.
Haaland giúp Na Uy tạo lợi thế lớn trước Senegal.

Sang hiệp hai, Na Uy tung đòn phản công sắc bén. Phút 48, Odegaard chọc khe tinh tế để Haaland băng xuống dứt điểm căng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, Senegal thắp lại hy vọng khi Ismaila Sarr phối hợp với Sadio Mane rồi ghi bàn rút ngắn còn 1-2.

Tuy nhiên, Haaland nhanh chóng dập tắt nỗ lực của đối thủ. Phút 58, tiền đạo thuộc biên chế Man City đón đường kiến tạo trong vòng cấm và tung cú sút một chạm bằng chân trái, bóng găm thẳng vào nóc lưới, tạo lợi thế dẫn trước 3-1 cho Na Uy.

Trong phần còn lại, Senegal gặp thêm tổn thất khi thủ môn Mendy chấn thương phải rời sân. Dù vậy, đội bóng châu Phi vẫn tạo ra một số cơ hội và có được điều mình cần. Phút 90+3, Sarr hoàn tất cú đúp níu giữ hy vọng cho Senegal. Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ để Senegal làm nên chuyện.

Chiến thắng 3-2 giúp Na Uy giành quyền vào vòng knock-out. Sau 2 lượt trận, đội bóng Bắc Âu có cùng 6 điểm với Pháp nhưng đứng nhì bảng I. Trong khi đó, Haaland tiếp tục cho thấy anh sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Messi và Mbappe ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

Với Senegal, họ cần thắng đậm Iraq ở lượt cuối để có thể nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng nhờ nằm trong số 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.

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Tags:

#Na Uy thắng Senegal #World Cup 2026 #Haaland ghi đúp

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