Hoa sen khoe sắc thu hút du khách check-in

(Baohatinh.vn) - Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Tại thôn Hội Minh (xã Đan Hải), đầm sen rộng hơn 15.000 m² của ông Võ Văn Hiền đang vào mùa nở rộ, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt. Sắc sen không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo nên một không gian sinh thái trong lành, yên bình.
Thời điểm hoa sen nở đẹp nhất thường rơi vào buổi sáng sớm và khoảng giữa trưa. Khi đó, những cánh hoa bung nở trọn vẹn, khoe sắc hồng dịu dàng dưới ánh nắng, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa thanh khiết.
Thời tiết thuận lợi là cơ hội để nhiều gia đình lên đồ chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên đầm sen. Trong đó, áo dài vẫn luôn được ưu tiên lựa chọn bởi sự hài hòa, tôn lên vẻ duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.
Chị Võ Thị Thuỳ An (xã Đan Hải) chia sẻ: “Tôi là người yêu thích chụp ảnh và luôn có niềm đam mê với các loài hoa. Mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng với tôi, hoa sen vẫn nổi bật bởi sự dịu dàng, thuần khiết. Mỗi mùa sen nở, tôi thường tranh thủ đến đầm sen để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và cảm nhận không gian trong lành, yên bình nơi đây”.
Không gian sen nở rộ không chỉ thu hút du khách mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho nhiều thợ chụp ảnh dịch vụ. Vào mùa cao điểm, nhu cầu chụp ảnh tăng mạnh giúp các nhiếp ảnh gia có thêm việc làm, cải thiện thu nhập.
Theo khảo sát, đầm sen thường bắt đầu nở rộ từ tháng 5 và kéo dài đến khoảng tháng 8 hằng năm. Ngoài mang lại vẻ đẹp, hoa sen còn có nhiều công dụng trong đời sống như: làm nguyên liệu chế biến ẩm thực (trà sen, chè sen, hạt sen), sử dụng trong làm đẹp và y học...
Vườn sen ở thôn 15 (xã Thạch Hà) thời điểm này cũng bước vào mùa thu hoạch, các chủ vườn tranh thủ hái những gương sen để mang đi tiêu thụ. Chị Lê Thị Hoà cho biết: “Mùa sen năm nay khá thuận lợi nên sản lượng ổn định. Chúng tôi tranh thủ thu hái gương sen đúng độ để đảm bảo chất lượng khi bán ra thị trường. Bên cạnh thu hoạch, gia đình cũng tạo điều kiện để các bạn trẻ đến chụp ảnh, trải nghiệm không gian đầm sen”.
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.