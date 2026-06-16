Iran vs New Zealand: Rượt đuổi nghẹt thở, điểm số khó khăn

Iran gây thất vọng khi hai lần bị New Zealand dẫn trước và chỉ giành được 1 điểm trong trận ra quân.

Tuyển Iran bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Trên bảng xếp hạng FIFA, đại diện Tây Á đứng thứ 20 thế giới, cao hơn tới 65 bậc so với New Zealand, đội chỉ xếp hạng 85.

Tuy nhiên, sự chênh lệch đó gần như không được thể hiện trên sân vận động tại Los Angeles sáng 16/6. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là New Zealand, Iran trải qua một trận đấu đầy khó khăn và chỉ giành được kết quả hòa 2-2. Đây là màn trình diễn gây thất vọng nếu đặt trong tương quan lực lượng giữa hai đội.

New Zealand nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo nên bất ngờ. Ngay phút thứ 7, Chris Wood làm tường để Elijah Just băng xuống dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Đại Dương chơi hưng phấn, trong khi Iran tỏ ra lúng túng trước những pha phản công tốc độ của đối thủ.

Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei cố gắng đáp trả bằng sức ép liên tục. Mehdi Taremi có cơ hội rõ ràng ở giữa hiệp một nhưng cú sút từ ngoài vùng cấm lại tìm đến cột dọc.

New Zealand suýt tạo địa chấn trước Iran, nhưng đại diện châu Á vẫn kịp giữ lại trận hòa 2-2.

Sau nhiều nỗ lực, Iran tìm được bàn gỡ ở phút 32. Từ tình huống bóng bật ra trong vùng cấm, Ramin Rezaeian nhanh chân dứt điểm cận thành đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Dẫu vậy, bàn thắng không giúp Iran tạo ra thế trận áp đảo. Sau giờ nghỉ, New Zealand tiếp tục khiến đối thủ choáng váng. Phút 54, Elijah Just hoàn tất cú đúp sau một pha phối hợp với Chris Wood, đưa đội bóng áo trắng lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Kịch bản này phản ánh phần nào những vấn đề của Iran trong trận đấu. Hàng thủ thiếu chắc chắn, trong khi khả năng kiểm soát thế trận không tương xứng với vị thế của đội bóng được đánh giá cao hơn.

May cho Iran, họ vẫn còn những cá nhân biết cách tạo khác biệt. Phút 64, Mohammad Mohebi đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Rezaeian, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Xếp trên New Zealand tới 65 bậc FIFA, nhưng Iran vẫn phải chật vật giữ lại một điểm ở World Cup 2026.

Trong thời gian còn lại, Iran gia tăng sức ép nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Một điểm có thể giúp họ tránh được thất bại, song rõ ràng đây không phải kết quả mà người hâm mộ mong đợi trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Dù gây thất vọng, Iran vẫn góp phần giúp bóng đá châu Á duy trì thành tích đáng chú ý tại World Cup 2026. Sau lượt trận mở màn, chưa có đại diện nào của châu lục phải nhận thất bại.

Hàn Quốc đánh bại CH Czech 2-1. Nhật Bản cầm hòa Hà Lan 2-2. Saudi Arabia giành một điểm trước Uruguay, trong khi Qatar cũng hòa Thụy Sĩ 1-1. Iran là đội thứ năm của châu Á ra sân và tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại đó.

Tuy nhiên, nếu xét về tương quan lực lượng, Iran có lẽ là đội để lại nhiều nỗi lo nhất. Ở lượt trận tiếp theo, họ sẽ chạm trán tuyển Bỉ, đối thủ được đánh giá mạnh hơn New Zealand rất nhiều. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và sự hiệu quả trong tấn công, cơ hội giành vé đi tiếp của đại diện Tây Á sẽ đối mặt với thử thách lớn.