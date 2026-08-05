Khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026.

Tối 5/8, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991-2026), Sở VH-TT&DL phối hợp các địa phương tổ chức khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026. Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đại diện 27 câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm đến từ 27 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan khẳng định, Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ nhiều giá trị di sản đặc sắc. Trong đó, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là kết tinh tiêu biểu của tâm hồn, trí tuệ và bản sắc văn hóa xứ Nghệ, phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt, đạo lý làm người, tình yêu quê hương, lòng thủy chung, tinh thần hiếu học và ý chí vượt khó của bao thế hệ người dân.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc.

Việc Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là niềm tự hào của Hà Tĩnh, Nghệ An và cả nước, mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản theo đúng tinh thần Công ước của UNESCO.

Những năm qua, với sự quan tâm của trung ương, của tỉnh cùng sự đồng hành của các cấp, ngành và đội ngũ nghệ nhân, việc bảo tồn, phát huy Dân ca Ví, Giặm trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều câu lạc bộ được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả; công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ được chú trọng; Dân ca Ví, Giặm từng bước được đưa vào trường học, các thiết chế văn hóa cơ sở; nhiều chương trình nghệ thuật, hội thi, liên hoan được tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương bày tỏ, trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều làn điệu Ví, Giặm đã được số hóa, lưu trữ và quảng bá trên các nền tảng số; nhiều chương trình nghệ thuật kết hợp giữa giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, góp phần lan tỏa di sản đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Qua đó khẳng định sức sống của Dân ca Ví, Giặm không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà đang tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của tỉnh.

Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 có sự tham gia của 27 câu lạc bộ đến từ 27 xã, phường. Đây là kỳ liên hoan đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Ban Tổ chức trao chứng nhận tham gia liên hoan và tặng hoa chúc mừng các câu lạc bộ.

Liên hoan không chỉ là nơi hội tụ những lời ca, tiếng hát ngọt ngào của quê hương mà còn là ngày hội của những người yêu di sản, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm, góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn của Dân ca Ví, Giặm trong đời sống hôm nay.

Ngay sau nghi thức khai mạc là phần thi diễn của các CLB tham gia liên hoan. Trong đêm khai mạc (5/8), có 8 câu lạc bộ thi diễn. Các câu lạc bộ còn lại sẽ lần lượt tranh tài từ ngày 6 - 8/8 theo lịch do Ban Tổ chức sắp xếp.

Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã Nghi Xuân mở màn liên hoan với tiết mục diễn xướng "Nghiệp nghề câu Ví nên duyên".

Hoạt cảnh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh "Tỉnh thành bát cảnh" được biểu diễn bởi Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm phường Thành Sen.

Diễn xướng "Toàn Lưu trái ngọt nên duyên" do Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã Toàn Lưu biểu diễn mang đậm hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động đời sống lao động, sinh hoạt của người dân, đồng thời thể hiện nét dí dỏm, mộc mạc và nghĩa tình đặc trưng của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức, cổ vũ cho các câu lạc bộ.