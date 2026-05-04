Kỳ nghỉ lễ yên vui tạo hứng khởi cho chặng đường phát triển mới

Những ngày vừa qua, khắp các miền quê ngập tràn không khí vui tươi, rộn ràng và ấm áp. Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 diễn ra gần nhau đã mang đến cho người dân một quãng thời gian đủ dài để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và lựa chọn những cách tận hưởng phù hợp. Bên cạnh những chuyến du lịch xa, nhiều người chọn hành trình về nguồn, trải nghiệm cảnh đẹp quê hương hay đơn giản là những ngày nghỉ dưỡng bình yên bên gia đình, bạn bè.

Nhiều người lựa chọn bãi biển Hà Tĩnh làm nơi nghỉ ngơi, trải nghiệm trong các kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Kỳ nghỉ cũng trùng với thời điểm khai trương du lịch biển, Hà Tĩnh càng trở nên sôi động hơn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Người dân tìm về các địa điểm du lịch của quê hương để trải nghiệm, thưởng thức những món ăn đặc sắc “gây thương nhớ”, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong không khí nhộn nhịp. Không chỉ người dân trong tỉnh, nhiều du khách ngoại tỉnh và những người con xa quê cũng tranh thủ dịp này hòa mình vào cảnh sắc và hương vị của quê hương Hà Tĩnh.

Đưa cả gia đình từ TP Hà Nội về quê, anh Nguyễn Quang Đức (TDP Tuy Hòa, phường Thành Sen) chia sẻ: “Gia đình tôi dành trọn vẹn 4 ngày nghỉ lễ ở Hà Tĩnh để sum vầy bên ông bà, bố mẹ, trải nghiệm tắm biển, ngắm cảnh đẹp quê hương và thưởng thức các món ăn đặc sản… Với tôi, mỗi lần về quê là một dịp tìm đến cảm giác bình yên rất riêng mà chỉ quê hương mới có thể mang lại”.

Người dân đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trong hành trình trở về với cội nguồn, hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Trần Phú cũng được tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Nhiều đoàn khách và người dân đã tìm về các địa chỉ đỏ để dâng hương, tìm hiểu lịch sử, qua đó góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Bên cạnh không khí nghỉ ngơi, sum vầy, trong kỳ nghỉ lễ nhịp lao động, sản xuất vẫn được duy trì đều đặn. Các đơn vị sản xuất đã chủ động, linh hoạt bố trí kế hoạch làm việc khoa học, vừa đảm bảo tiến độ, vừa tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi hợp lý. Chế độ lương, thưởng, hỗ trợ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm gắn bó cho người lao động.

Cán bộ, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Anh Nguyễn Nam Giang - công nhân Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I cho biết: “Đặc thù công việc của chúng tôi là phải duy trì liên tục nên dịp lễ, anh em vẫn trực ca để đảm bảo vận hành ổn định. Dù không có được kỳ nghỉ trọn vẹn nhưng chúng tôi thấy tự hào vì đang góp phần giữ dòng điện thông suốt, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp”.

Cùng với đó, lực lượng công an duy trì trực xuyên suốt, đảm bảo ATGT, ANTT; đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em. Đội ngũ y bác sỹ, công nhân vệ sinh môi trường… vẫn miệt mài với công việc, góp phần giữ cho nhịp sống xã hội vận hành thông suốt, an toàn.

Ở các khu dân cư, phong trào xây dựng NTM, hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được duy trì với sự chung tay tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ông Phạm Văn Thìn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Duệ cho biết: “Dù là dịp nghỉ lễ nhưng các tổ chức đoàn thể ở địa phương đều ra quân rất tích cực với nhiều phần việc thiết thực như: khởi công nhà ở, vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu gây quỹ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng i-HaTinh… Tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và ý thức vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Ủy ban MTTQ xã Cẩm Duệ triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong dịp lễ.

Gác lại dư âm của những ngày nghỉ lễ, Hà Tĩnh nhanh chóng trở lại với nhịp sống lao động, sản xuất trong một tâm thế mới, hứng khởi, chủ động hơn và quyết tâm hơn. Tại các doanh nghiệp, không khí làm việc ngay sau kỳ nghỉ trở nên sôi nổi, khẩn trương. Các dây chuyền sản xuất vận hành tối đa công suất, người lao động bắt nhịp nhanh với công việc, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch quý II/2026.

Ông Trần Sỹ Tùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh chia sẻ: “Sau kỳ nghỉ lễ là thời điểm bước vào cao điểm sản xuất, đồng thời triển khai Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động. BCH Công đoàn đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất. Cùng với đó là chăm lo tốt hơn đời sống, phúc lợi để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến”.

Người dân xã Thạch Lạc nạo vét kênh mương, chuẩn bị phục vụ sản xuất hè thu.

Ở cấp cơ sở, các địa phương cũng khẩn trương bắt tay vào triển khai nhiệm vụ với tinh thần không chậm trễ. Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Ngay sau kỳ nghỉ, địa phương tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó, tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ hè thu; triển khai công tác an sinh xã hội; củng cố các tiêu chí nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân…”.

Nhìn lại những ngày nghỉ lễ vừa qua, có thể cảm nhận rõ sự hài hòa giữa nghỉ ngơi và lao động, giữa sự hưởng thụ và tinh thần cống hiến. Kỳ nghỉ lễ không làm chững lại nhịp phát triển mà trở thành khoảng thời gian “tái tạo” quý giá để mỗi cá nhân, mỗi tập thể bứt tốc mạnh mẽ hơn. Hà Tĩnh đang vững vàng bước tiếp với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới, sẵn sàng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển trong chặng đường phía trước.