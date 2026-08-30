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Đời sống

Lan tỏa niềm tự hào về Quốc khánh từ những quán cà phê ở Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Từ những quán cà phê rợp sắc cờ hoa đến không gian tái hiện ký ức thời chiến, nhiều chủ quán ở Hà Tĩnh đang chọn những cách riêng để hòa chung không khí Quốc khánh 2/9.

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Những ngày cuối tháng 8, phố phường rực rỡ hơn bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Không khí hướng về Quốc khánh 2/9 không chỉ hiện diện trên các tuyến đường, khu dân cư mà còn len vào những quán cà phê. Những góc nhỏ ấy không chỉ thu hút khách đến thưởng thức, chụp ảnh mà còn góp phần đưa câu chuyện về lịch sử, quê hương đến gần hơn với đời sống hôm nay.
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Từ giữa tháng 8, nhiều quán đã bắt đầu trang trí, thay đổi không gian để tạo dấu ấn riêng trong dịp lễ. Có nơi chọn cách bài trí đơn giản với cờ đỏ sao vàng, hoa và những góc check-in bắt mắt. Có nơi lại tìm về những hình ảnh, vật dụng gợi nhớ một thời đã qua.
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“Những đồ vật như mũ cối, bi đông đựng nước hay điếu cày gợi cho tôi nhớ đến những năm tháng kháng chiến của cha ông. Là người trẻ, khi được nhìn thấy những vật dụng này trong một không gian gần gũi như quán cà phê, tôi cảm nhận rõ hơn về cuộc sống của thế hệ đi trước và càng trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay" - anh Phan Anh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) chia sẻ.
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Mỗi quán lựa chọn một cách trang trí khác nhau để tạo dấu ấn trong dịp Quốc khánh. Sự đa dạng trong cách bài trí không chỉ tạo nên những không gian mới lạ, thu hút khách hàng mà còn thể hiện mong muốn của các chủ quán đưa không khí Tết Độc lập đến rộn ràng hơn.
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“Những ngày này, đi đâu cũng thấy không khí Quốc khánh rất rộn ràng. Tôi chọn đến những quán cà phê trang trí cờ đỏ sao vàng để hòa chung không khí ấy và lưu lại cho mình những kỷ niệm đẹp trong dịp đặc biệt. Với tôi, việc chụp những bức ảnh cùng lá cờ Tổ quốc cũng là một cách giản dị để thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước" - chị Nguyễn Xuân Thục Nguyên (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết.
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Nếu những quán cà phê rực rỡ cờ hoa mang đến không khí tươi vui thì không gian hoài niệm lại gợi nhắc về lịch sử và những năm tháng mà đất nước đã đi qua. Sự kết hợp ấy khiến ngày Quốc khánh không chỉ được cảm nhận trên những tuyến phố, mà còn hiện diện trong những không gian đời thường.
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“Nhân dịp Quốc khánh 2/9, quán muốn tạo một không gian mang không khí Tết Độc lập nên chúng tôi trang trí cờ Tổ quốc kết hợp với những hình ảnh, vật dụng gần gũi như báo giấy, nón lá, ấm trà quê. Qua đó, vừa tạo điểm nhấn cho quán, vừa mong muốn khách hàng, nhất là các bạn trẻ, khi đến đây sẽ cảm nhận rõ hơn không khí của ngày Quốc khánh và có những kỷ niệm đẹp trong dịp này", anh Lê Bá Cường - chủ quán cà phê Cánh Diều (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho hay.
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Qua những góc nhỏ được chăm chút, các hình ảnh, vật dụng gắn với lịch sử trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với người trẻ. Đây cũng là cách để mỗi quán góp phần lan tỏa không khí Quốc khánh, khơi gợi niềm tự hào về truyền thống và những giá trị mà các thế hệ cha ông đã vun đắp.

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Tags:

#Quán cà phê đẹp ở Hà Tĩnh #Trang trí 2/9 #Quốc khánh

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

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