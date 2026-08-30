Lan tỏa niềm tự hào về Quốc khánh từ những quán cà phê ở Hà Tĩnh

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Hà Tĩnh 11/09/2026 10:42 Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông báo một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trong 6 giờ tới.

Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 địa phương mưa lớn, lượng mưa có thể hơn 180mm 11/09/2026 08:31 Hà Tĩnh cùng với Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với tổng lượng mưa có thể trên 180mm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/9: Có nơi mưa to đến rất to 11/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/9: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ 23 - 28 độ C.

Tin mới nhất về không khí lạnh và dự báo đợt mưa lớn ở Hà Tĩnh 10/09/2026 16:33 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ sáng đến chiều nay (10/9), khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/9: Có mưa vừa đến mưa to 10/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/9: Có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông; nhiệt độ: 24 - 29 độ C.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc, Biển Đông sắp có áp thấp 09/09/2026 15:42 Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 9/9, trong khi giữa Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới, sau đó có thể mạnh lên thành bão.

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh 09/09/2026 15:18 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác ứng phó trước dự báo có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/9: Có mưa rào và dông 09/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/9: Ngày có nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Hai cách ăn tưởng vô hại lại làm tăng nguy cơ ung thư 09/09/2026 04:43 Ăn đồ quá nóng, cắt phần bị mốc của thực phẩm và tiếp tục ăn là hai thói quen thường gặp, tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Thời tiết Hà Tĩnh thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về? 08/09/2026 17:06 Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ khoảng ngày 10/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

7 quan niệm sai lầm về magie và sự thật bạn cần biết 08/09/2026 12:42 Magie có vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng cơ thể nhưng hiện nay tác dụng của magie thường bị thổi phồng quá mức.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa 08/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/9: Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 24 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/9: nắng gián đoạn, mưa rào vài nơi 07/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/9: có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa, nền nhiệt giảm và nhiều nơi có mưa dông 06/09/2026 18:00 Dự báo khoảng ngày 9-10/9, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, nhiều nơi nhiệt độ giảm.

Giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng chụp ảnh Trung thu sớm 06/09/2026 15:41 Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, song nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã rộn ràng tìm đến các địa điểm trang trí để lưu lại những bộ ảnh.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư, người trẻ cần đặc biệt lưu ý 06/09/2026 13:21 Nhiều dấu hiệu ung thư ở người trẻ dễ bị nhầm với bệnh thông thường. Chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo không bỏ qua những bất thường kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân.

Tàu thuyền trên vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, sóng lớn 06/09/2026 10:53 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cảnh báo tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn từ hôm nay.

Thói quen có thể làm tăng huyết áp 06/09/2026 04:45 Nhiều người đã giảm muối trong khẩu phần nhưng huyết áp vẫn khó kiểm soát. Nguyên nhân có thể đến từ những thói quen ít được chú ý trong sinh hoạt hằng ngày.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/9: Ngày nắng, chiều có mưa vài nơi 05/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa vài nơi; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

Mưa, nắng nóng lập hàng loạt kỷ lục trong tháng 8 04/09/2026 10:44 Tháng 8/2026, 13 trạm khí tượng ghi nhận tổng lượng mưa và 32 trạm có nhiệt độ trung bình đạt hoặc vượt kỷ lục cùng kỳ.

Năng lượng mới từ những không gian chung ở phường Thành Sen 04/09/2026 07:07 Từ công viên, ven hồ điều hòa đến sân nhà văn hóa TDP... đã trở thành điểm hẹn rèn luyện sức khỏe, nơi người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng vận động, khởi động ngày mới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi 04/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25 - 35 độ C.

Những thực phẩm kết hợp với mật ong có lợi sức khỏe 04/09/2026 05:02 Mật ong ăn với sữa, giấm táo hay tỏi có thể giảm cholesterol xấu, kiểm soát đường máu, cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Bão số 5 đi ra ngoài Biển Đông, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng 03/09/2026 07:47 Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng sớm nay (3/9), bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông.

Tháng 9, lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh thấp hơn nhiều năm 03/09/2026 07:46 Trong tháng 9/2026, mưa lớn diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, trong đó Hà Tĩnh nằm trong khu vực được lưu ý về diễn biến mưa.

Ăn quá nhạt kéo dài có thể gây hại không? 03/09/2026 05:01 Ăn quá mặn có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch, nhưng ăn quá nhạt cũng không tốt cho sức khoẻ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/9: Ngày nắng nóng, có nơi 37 độ C 03/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/9: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 37°C.

Diễn biến mới nhất của bão số 5 02/09/2026 06:27 Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão sẽ đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 5/9.