Lan tỏa niềm tự hào về Quốc khánh từ những quán cà phê ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ những quán cà phê rợp sắc cờ hoa đến không gian tái hiện ký ức thời chiến, nhiều chủ quán ở Hà Tĩnh đang chọn những cách riêng để hòa chung không khí Quốc khánh 2/9.
Những ngày cuối tháng 8, phố phường rực rỡ hơn bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Không khí hướng về Quốc khánh 2/9 không chỉ hiện diện trên các tuyến đường, khu dân cư mà còn len vào những quán cà phê. Những góc nhỏ ấy không chỉ thu hút khách đến thưởng thức, chụp ảnh mà còn góp phần đưa câu chuyện về lịch sử, quê hương đến gần hơn với đời sống hôm nay.
Từ giữa tháng 8, nhiều quán đã bắt đầu trang trí, thay đổi không gian để tạo dấu ấn riêng trong dịp lễ. Có nơi chọn cách bài trí đơn giản với cờ đỏ sao vàng, hoa và những góc check-in bắt mắt. Có nơi lại tìm về những hình ảnh, vật dụng gợi nhớ một thời đã qua.
Mỗi quán lựa chọn một cách trang trí khác nhau để tạo dấu ấn trong dịp Quốc khánh. Sự đa dạng trong cách bài trí không chỉ tạo nên những không gian mới lạ, thu hút khách hàng mà còn thể hiện mong muốn của các chủ quán đưa không khí Tết Độc lập đến rộn ràng hơn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác ứng phó trước dự báo có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.