Mỹ tập kích loạt mục tiêu ở Iran

"Lực lượng Mỹ đã không kích kho tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và đài radar ven biển của Iran, sau khi Tehran sử dụng UAV tự sát tấn công tàu hàng Ever Lovely", Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, thông báo hôm 26/6.

Động thái diễn ra một ngày sau vụ tàu hàng Ever Lovely, treo cờ Singapore, bị tấn công khi đang di chuyển dọc theo bờ biển Oman để rời eo biển Hormuz.

Tiêm kích F-35B cất cánh từ tàu đổ bộ USS Tripoli trên biển Arab trong video công bố hôm 26/6. Video: CENTCOM

"Iran gây hấn vô cớ nhằm vào tàu thương mại là hành động vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn", CENTCOM cho hay, mô tả đợt không kích là "phản ứng đáp trả mạnh mẽ".

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực cầu cảng Taherouyeh tại thành phố Sirik ở miền nam đất nước. Nguồn tin quân sự cho biết một đầu đạn đã đánh trúng khu vực, nhưng không nêu thiệt hại cụ thể.

Các hãng thông tấn Iran Tasnim và IRNA dẫn tuyên bố từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết họ đã "tấn công các vị trí của quân đội Mỹ trong khu vực" để trả đũa, nhưng không nêu rõ địa điểm.

IRGC lên án cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, cho rằng Washington đã vi phạm cam kết trong bản ghi nhớ ký với Tehran tuần trước. "Nếu các hành động gây hấn tiếp diễn, chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ và trên quy mô lớn hơn", IRGC tuyên bố.

Khói bốc lên tại thủ đô Tehran, Iran sau một đòn không kích ngày 6/4. Ảnh: AFP

Tàu hàng Ever Lovely trúng vật thể nghi là UAV tại vùng biển cách Dahit, Oman khoảng 14 km về phía đông nam. Sự việc không gây thương vong, con tàu sau đó tiếp tục hành trình và rời khu vực. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tập kích, trong khi Tehran đến nay chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 lên án điều mà ông mô tả là cuộc tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào tàu hàng, gọi đây là "hành động ngớ ngẩn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho rằng Tổng thống Trump "cho thấy ông ấy không duy trì cam kết với các nguyên tắc của đàm phán hay thỏa thuận ngừng bắn". "Hành động liều lĩnh vi phạm lệnh ngừng bắn của Mỹ sẽ chỉ khiến họ phải rút lui và hối hận. Đổ lỗi cho người khác giờ đây không còn tác dụng nữa," ông Azizi viết trên X.

Luồng di chuyển qua eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

IRGC trước đó yêu cầu tàu thuyền phải đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường do lực lượng này đưa ra, cảnh báo sẽ xử lý phương tiện vi phạm. IRGC cũng đề cập việc "một số cơ quan chức năng công bố luồng di chuyển mới trên eo biển Hormuz", gọi đây là điều không thể chấp nhận.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp, thuộc Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) do hải quân Anh điều hành, ngày 18/6 cho biết "luồng di chuyển phía nam, dọc theo bờ biển Oman, được đảm bảo không có thủy lôi và là tuyến đường khuyến nghị", đồng thời đăng loạt tọa độ xác định hướng đi an toàn.