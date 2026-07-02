Người dân chật vật "sống chung với lũ" giữa mùa hè

Khoảng một tuần nay, gia đình ông Nguyễn Xuân Hảo (thôn Tân Tiến 2, xã Trường Lưu) phải "vật lộn" với tình trạng nước từ kênh Ngàn Trươi tràn vào khuôn viên nhà ở. Có thời điểm, mực nước dâng từ 50-70 cm, khiến sân vườn, chuồng trại và nhiều khu vực sinh hoạt của gia đình bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Xuân Hảo (áo sọc) chia sẻ về tình trạng ngập lụt giữa mùa hè. Ảnh chụp ngày 1/7/2026.

Ông Hảo cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay và thường xuất hiện vào thời điểm cao điểm cấp nước phục vụ sản xuất, từ khoảng tháng 2 đến tháng 7 hằng năm.

"Gia đình tôi có hơn 2.000 m² đất vườn, chủ yếu trồng rau màu, cây ăn quả và chăn nuôi lợn, gà. Tuy nhiên, mỗi khi nước từ kênh tràn vào, gần như toàn bộ hoạt động sản xuất bị đình trệ. Việc đi lại rất khó khăn, chuồng trại thường xuyên bị ngập. Chỉ trong đợt ngập vừa qua, gia đình đã thiệt hại 1 con lợn và khoảng 30 con gà do ngâm nước kéo dài" - ông Hảo chia sẻ.

Ngập úng khiến việc di chuyển của người dân xã Trường Lưu gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hảo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng là do lượng nước lớn được dẫn qua kênh Ngàn Trươi để phục vụ tưới tiêu vụ hè thu tăng cao theo các đợt, tràn qua cống tiêu thoát lũ cách nhà khoảng 50 m và tràn vào khu dân cư.

"Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương cũng như đơn vị quản lý công trình thủy lợi đề nghị khắc phục nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được xử lý dứt điểm" - ông Hảo cho biết.

Không chỉ chịu ảnh hưởng về sản xuất, tình trạng ngập úng kéo dài còn khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Tân Tiến 2, xã Trường Lưu) chia sẻ: "Nước từ kênh tràn vào hòa lẫn với nước từ khu vực ruộng vườn, chuồng trại nên môi trường rất ô nhiễm. Có thời điểm nước ngập cả khu vực bếp, nhà vệ sinh và chuồng nuôi, sinh hoạt của cả gia đình bị đảo lộn. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có giải pháp xử lý để người dân ổn định cuộc sống".

Bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ về nhiều bất tiện khi nước kênh Ngàn Trươi gây ngập úng cho gia đình.

Cách đó không xa, gia đình ông Phạm Văn Hiền cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Nước từ kênh tràn vào làm ngập khu vực chăn nuôi, vườn tược, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Hiền chia sẻ: "Nước tồn đọng lâu ngày không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi khuẩn, dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, giếng nước sinh hoạt của gia đình nhiều năm nay gần như không thể sử dụng vì chất lượng nguồn nước bị ảnh hưởng mỗi khi xảy ra ngập úng".

Ông Hiền chỉ về nguồn nước đổ vào khu dân cư xuất phát từ hệ thống cống tiêu thoát lũ gần nhà.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 1/7, nước từ kênh Ngàn Trươi tràn vào khu dân cư, gây ngập khu vực nhà ở của khoảng 5 hộ dân tại thôn Tân Tiến 2. So với những ngày trước, mực nước đã rút đáng kể nhưng vẫn dao động từ 30-40 cm. Nhiều đoạn đường vào nhà dân vẫn chìm trong nước, việc đi lại chủ yếu phải lội nước hoặc di chuyển bằng các phương tiện thô sơ.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng xuất hiện theo chu kỳ mỗi khi ngành thủy lợi tăng lưu lượng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dù đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để.

﻿ Hệ thống kênh Ngàn Trươi phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm héc-ta đất nông nghiệp và được bố trí một số cống tiêu thoát lũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Thành Công - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Trường Lưu cho biết: "Tình trạng ngập úng xuất hiện từ khi hệ thống Thủy lợi Ngàn Trươi đưa vào vận hành cách đây 5 năm. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, cán bộ chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Địa phương đã tổng hợp hiện trạng, đồng thời kiến nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh sớm kiểm tra, khắc phục để hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Việc xử lý cần được tính toán đồng bộ nhằm vừa khắc phục tình trạng ngập úng cho các hộ dân, vừa bảo đảm nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè thu trên địa bàn và các vùng hưởng lợi từ hệ thống kênh".



Người dân xã Trường Lưu mong muốn các cơ quan chức năng sớm xử lý để ổn định đời sống.

Nhiều năm liên tiếp phải "sống chung với lũ" ngay giữa mùa hè, các hộ dân thôn Tân Tiến 2 mong muốn đơn vị quản lý công trình thủy lợi sớm có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng nước từ hệ thống kênh Ngàn Trươi tràn vào khu dân cư. Việc xử lý kịp thời không chỉ góp phần ổn định đời sống người dân mà còn bảo đảm công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, hài hòa mục tiêu phục vụ sản xuất với an toàn khu dân cư.