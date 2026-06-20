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Những chiếc xe điện tự chế có thể chạy 100 km/h và hồi chuông cảnh báo

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Những chiếc xe điện tự chế có thể đạt vận tốc tới 100 km/h đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu độ xe trong thanh thiếu niên Hà Tĩnh. Không chỉ vi phạm pháp luật, những phương tiện bị thay đổi kết cấu còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

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Một học sinh ở xã Kỳ Văn sử dụng xe máy điện đã bị cải tạo để tăng tốc độ

Ngày 16/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an phường Thành Sen phát hiện hai nam sinh quê ở xã Kỳ Văn điều khiển xe máy điện có dấu hiệu cải tạo trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã được lắp thêm nhiều pin, thay đổi hệ thống điều khiển điện tử và gắn các thiết bị tăng công suất.

Theo đánh giá ban đầu, chiếc xe có thể vận hành với tốc độ trên 90 km/h - mức vận tốc hết sức nguy hiểm đối với một phương tiện không được thiết kế để vận hành trong điều kiện như vậy.

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Các linh kiện em N.A.Đ (xã Kỳ Văn) lắp vào xe điện để báo dung lượng pin qua phần mềm điện thoại.

Em N.A.Đ - thôn 4, xã Kỳ Văn cho biết: “Do thấy bạn bè giới thiệu và muốn xe chạy nhanh hơn nên em đã cùng bạn tìm cách thay đổi một số bộ phận của xe. Qua làm việc với lực lượng công an, em hiểu rằng việc độ chế xe không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác”.

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Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hương Phố phát hiện em P.Đ.N đặt mua nhiều linh kiện để dùng độ, chế xe.

Trước đó, vào ngày 23/5, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện em P.Đ.N (SN 2011, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) liên tục đặt mua nhiều linh kiện như bình ắc quy công suất lớn, dây làm mát và hệ thống kích dòng.

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Chiếc xe điện đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu kỹ thuật.

Qua kiểm tra cho thấy, chiếc xe điện ban đầu đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu kỹ thuật. Khung sườn được gia cố, bánh xe thay mới, hệ thống điều khiển và dây dẫn được lắp đặt thêm nhằm phục vụ mục đích tăng tốc độ. Đáng nói, phương tiện sau khi cải tạo có thể đạt vận tốc khoảng 100 km/h, cao gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Em P.Đ.N - thôn Phố Cường, xã Hương Phố cho biết: “Em xem các video hướng dẫn trên mạng xã hội rồi tự tìm cách độ xe. Ban đầu chỉ nghĩ làm cho xe chạy nhanh hơn để trải nghiệm, nhưng sau khi được lực lượng công an phân tích những nguy cơ mất an toàn và hậu quả có thể xảy ra, em nhận thấy việc làm của mình là sai và rất nguy hiểm”.

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Phương tiện sau khi cải tạo có thể đạt vận tốc khoảng 100 km/h.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về kỹ thuật, chiếc xe còn được thiết kế theo kiểu khí động học tự phát. Để điều khiển phương tiện khi chạy tốc độ cao, người lái phải nằm rạp người trên thân xe, duỗi thẳng chân về phía sau nhằm giảm sức cản của gió. Chỉ cần một tình huống bất ngờ trên đường, một cú phanh gấp hoặc va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Công an xã Hương Phố cho biết: “Sau khi phát hiện có trường hợp học sinh độ xe, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu giao nộp phương tiện và cam kết không tái phạm. Đây cũng là lời cảnh báo để phụ huynh tăng cường quản lý, theo dõi con em mình, nhất là việc tiếp cận các nội dung hướng dẫn độ phương tiện trên mạng xã hội”.

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Công an phường Thành Sen tuyên truyền, vận động các chủ tiệm sửa xe ký cam kết không độ xe.

Trước thực trạng này, lực lượng công an địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về những hệ lụy từ hành vi độ chế phương tiện.

Đại úy Lê Thế Anh - Công an phường Thành Sen cho biết: “Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đơn vị còn phối hợp với các nhà trường, tổ dân phố và phụ huynh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Mục tiêu là ngăn chặn từ sớm, từ xa tình trạng độ xe, không để phát sinh các vụ tai nạn đáng tiếc”.

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Công an xã Lộc Hà tuyên truyền, nhắc nhở các tiệm sửa xe về sự nguy hiểm của việc độ phương tiện.

Tại xã Lộc Hà, nơi có khu du lịch biển thu hút đông đảo du khách trong mùa hè, nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn nếu xuất hiện các phương tiện độ chế lưu thông trên đường.

Xác định công tác phòng ngừa là giải pháp căn cơ, Công an xã Lộc Hà đã chủ động phối hợp với các cơ sở sửa chữa xe máy, xe máy điện trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết không tham gia cải tạo, nâng cấp phương tiện trái quy định.

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Anh Phan Khắc Trung - chủ cơ sở sửa xe Hậu Hường, thôn 4, xã Lộc Hà tham gia ký cam kết không độ chế xe.

Anh Phan Khắc Trung - chủ cơ sở sửa xe Hậu Hường, thôn 4, xã Lộc Hà cho hay: “Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, chúng tôi đã ký cam kết không nhận cải tạo phương tiện trái quy định. Đặc biệt là không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Thượng tá Lê Ngọc Sáng - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc tự ý thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương, nhà trường và gia đình tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông”.

VIDEO: Ngăn hiểm họa từ tình trạng độ xe trong thanh thiếu niên

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Tags:

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Chủ đề An toàn giao thông

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