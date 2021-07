Hà Tĩnh: Nước khắp cánh đồng, tiết trời dịu mát...

Cơn mưa xuất hiện đúng thời điểm ở Hà Tĩnh đã "xóa hạn” cho những diện tích cây trồng hè thu bị thiếu nước.

Cơn mưa đã làm dịu mát, cung cấp lượng nước quý cho đồng ruộng, giúp bà con nông dân TX Kỳ Anh tỉa dặm và chăm sóc lúa hè thu tốt hơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, cơn mưa xuất hiện từ đêm 6/7 và có khả năng kéo dài rải rác ở một số nơi trong ngày hôm nay (8/7) là do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt trên khu vực biển Đông. Tổng lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến 60 - 120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Đây được xem là cơn mưa được mong chờ nhất kể từ khoảng 20 ngày vừa qua tại Hà Tĩnh. Khi mà các đợt nắng nóng liên tục xảy ra, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt đến 38,7 - 39,70C, cao hơn trung bình nhiều năm từ 2,4 - 3,60C đã khiến cho mực nước bốc hơi nhanh khiến cho các tuyến kênh thủy lợi không thể cấp nước kịp thời, nhiều diện tích lúa, hoa màu nằm ở khu vực cao cạn, cuối kênh bị chậm nước, chực chờ nguy cơ hạn hán.

Ông Trần Duy Chiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: “Năm nay, mặc dù nguồn nước các hồ đập đạt khá cao nhưng thời điểm các hệ thống thủy lợi mở cấp nước tưới dưỡng cho lúa hè thu trùng với các đợt nắng nóng cao điểm nên một số diện tích ở các vùng cuối kênh tưới bị chậm nước cục bộ lên đến hàng chục ngày, buộc các đơn vị quản lý thủy nông phải điều tiết chống hạn rất vất vả. Sau đợt mưa này, đồng ruộng được cung cấp nguồn nước quý giá giúp cây trồng lấy lại sức sinh trưởng, cắt nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, đồng thời tiết kiệm được nguồn nước tưới để dành nước cho cuối vụ”.

Bà Nguyễn Thị Sảo, thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tranh thủ tỉa dặm lại lúa sau thời gian khô cạn.

Cảm nhận niềm vui nhất có lẽ là bà con nông dân ở các địa phương nằm ở cuối nguồn tưới, tử địa của các xã Kỳ Thọ, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) và Kỳ Ninh, Kỳ Hưng, Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh). Chỉ trước cơn mưa 2 - 3 ngày, ở những địa phương này có khoảng 35 ha chưa tiếp nhận được nguồn nước tưới.

Bà Nguyễn Thị Sảo, thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) cho biết: “Nằm ở cuối nguồn tưới của hồ Sông Rác, gần như năm nào chúng tôi cũng phải đối mặt với cảnh thiếu nước, chậm nước dưỡng lúa. Hôm 6/7 may có nước thủy nông ép về, chúng tôi đã tỉa dặm được một ít, bây giờ có thêm mưa nữa thì đồng ruộng có thể yên tâm giữ đủ mực nước rồi. Chúng tôi phải tranh thủ tỉa dặm nhanh để tranh thủ thời tiết bón đạm, chăm sóc cho cây bén kịp với các vùng khác”.

Những cánh đồng lúa ở huyện Thạch Hà như lấy lại sức sau khi đón cơn mưa “vàng” vào ngày hôm qua.

Trong khi đó, ở một số vùng như An Hòa Thịnh (Hương Sơn), một số xã vùng hạ Can Lộc, các xã Hồng Lộc, An Lộc, Tân Lộc (Lộc Hà) cũng rộn ràng đón nguồn nước mới. Bà con tranh thủ tỉa dặm lại những diện tích bị héo, còi cọc do nắng nóng.

Thời tiết dịu mát, những cánh đồng “no” nước đang lấy lại màu xanh khỏe khoắn. Lúa hè thu đang vào độ tích lũy dinh dưỡng mạnh mẽ nhất để chuẩn bị cho kỳ sinh trưởng trưởng quan trọng nhất - giai đoạn làm đòng.

Bà con nông dân xã Thạch Đài, Thạch Hà bón đạm đợt 2 cho lúa.

Bà Nguyễn Thị Châu - thôn Tân Mỹ Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) cho biết: “Một trận mưa nước phủ khắp cánh đồng, thời tiết dịu mát đúng thời điểm cây trồng bước vào kỳ bón đạm lần 2, chẳng khác gì liều thuốc dinh dưỡng quý giá. Gốc no nước, trên được bổ sung lượng đạm cần thiết, lúa sẽ đẻ nhánh rất nhanh để bước vào kỳ đón đòng sắp tới”.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, đợt mưa ngày 7/7 xuất hiện đúng thời điểm, cung cấp lượng nước vừa đủ, phù hợp với tất cả các loại cây trồng hè thu. Nguồn nước tự nhiên sẽ giúp lúa ở cuối kỳ đẻ nhánh sinh trưởng tốt nhất để chuẩn bị đón đòng; các loại cây ăn quả tăng chất lượng, năng suất quả; ngô, rau tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về dinh dưỡng…

