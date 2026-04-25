Rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”, chương trình khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch mà còn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026

Tối 25/4, tại Beach Club, bãi biển Thiên Cầm, UBND xã Thiên Cầm tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.

Về phía Trung ương, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tham dự.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Ban Tổ chức tặng hoa, trao giấy ghi nhận cho các nhà tài trợ.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, Trưởng ban Tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 nhấn mạnh: Thiên Cầm - “cung đàn trời” của Hà Tĩnh, sở hữu vẻ đẹp quyến rũ với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, đường bờ biển uốn cong mềm mại như hình cánh cung. Tất cả hòa quyện tạo nên khung cảnh thơ mộng, hữu tình. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, với những địa danh tiêu biểu như: làng chài Cẩm Nhượng, chùa Cầm Sơn…

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; cùng nỗ lực của địa phương, du lịch Thiên Cầm đã từng bước phát triển, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Hà Tĩnh và trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện; môi trường du lịch ngày càng văn minh, thân thiện.

Hiện nay, Thiên Cầm có trên 50 cơ sở lưu trú với hơn 1.300 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn; hệ thống nhà hàng ẩm thực và các dịch vụ vui chơi, giải trí cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, Trưởng ban Tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 phát biểu khai mạc.

Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm khẳng định, bước vào mùa du lịch biển năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thiên Cầm có thêm động lực để bứt phá, khẳng định là điểm đến an toàn, hấp dẫn, hiện đại.

Địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm toàn diện. Xuyên suốt mùa du lịch, tại biển Thiên Cầm sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn, từ chương trình nghệ thuật khai trương đến các giải thể thao bãi biển, hoạt động vận động ngoài trời, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch diễn ra liên tục hứa hẹn mang đến một mùa hè Thiên Cầm rực rỡ, sôi động và đáng nhớ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức ấn nút khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Ngay sau phần khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Hà Tĩnh – Âm vang biển Thiên Cầm”. Chương trình gồm 3 phần: “Hà Tĩnh - Một khúc tâm tình”; “Khát vọng biển xanh” và “Hà Tĩnh - Cánh cửa tương lai” với sự thể hiện của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là tổ khúc dân ca "Thiên Cầm - Cung đàn biển vang mãi ngàn năm" do Nghệ nhân dân gian Văn Sang và tập thể diễn viên CLB Dân ca ví, giặm xã Thiên Cầm biểu diễn.
Ca khúc "Hà Tĩnh trong em" được thể hiện qua giọng ca Khánh Hà.
Ca sĩ Thái Học gửi đến khán giả giai điệu quen thuộc "Gửi người em Hà Tĩnh".
Phần 2 "Khát vọng biển xanh" được mở đầu với điệu nhảy sôi động qua tiết mục "Khúc hát Samba" do Trang Nhung và vũ đoàn Lavender biểu diễn.
Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi trực tiếp.
Tiết mục "Đất nước trọn niềm vui" trong phần 3 “Hà Tĩnh - Cánh cửa tương lai” để lại trong khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa đặc sắc chào mừng thành công lễ khai trương. Với 130 giàn, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp, mở ra nhiều kỳ vọng về một mùa du lịch thắng lợi.

“Chất riêng” của ẩm thực Hà Tĩnh

Du khách rời Hà Tĩnh luôn mang trong lòng nỗi nhớ về vẻ đẹp của cảnh sắc, những giá trị văn hóa, con người và nhất là những món ăn đậm đà, cách chế biến và hương vị rất riêng.
Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026

Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.
Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn?

Khi màn đêm buông xuống, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới với ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hấp dẫn.
Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh

Không ồn ào, không vội vã, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) mang đến hành trình một ngày đủ đầy trải nghiệm, nơi du khách không chỉ ngắm biển mà còn thực sự sống cùng "nhịp thở" của làng chài.
Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

Tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nội lực quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.
Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026

Lễ khai trương nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), đồng thời là dịp để giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương đến bạn bè, du khách gần xa.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.