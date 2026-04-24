Tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Sáng 24/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số vốn đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 1.013.443,4 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15/4, giải ngân 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương là 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 4,5%.

7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước. Còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước.

Tại Hà Tĩnh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án tính đến ngày 15/4 là hơn 5.921,8 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý tính đến ngày 15/4 đạt 988,389 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao cả nước. Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của tỉnh. Hà Tĩnh xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, tỉnh cũng chủ động kiểm soát chi phí, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án theo đúng quy định, ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân cao. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện đúng quy định; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý các nội dung tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đã báo cáo về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2026 đến nay; đồng thời làm rõ một số nguyên nhân gây khó khăn kéo dài và thảo luận về giải pháp, phương hướng nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành ngay từ những tháng đầu năm. Toàn hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và cụ thể hóa kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự thống nhất từ định hướng đến tổ chức thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công.

Thủ tướng chỉ đạo phải kiên định mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tăng trưởng nhanh đi đôi với phát triển bền vững. Nguồn lực cần được tập trung vào các chương trình hiệu quả, có tác động lan tỏa, liên vùng; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân cao. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số…

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn bộ hệ thống; đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương vào cuộc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước.