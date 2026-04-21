Kinh tế

"Gỡ khó", Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thu Phương
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công bằng những giải pháp quyết liệt, linh hoạt, trong đó chú trọng gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng.

Tập trung "gỡ khó"

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, dài 3,3 km từ quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) đến quốc lộ 8C. Khởi công tháng 11/2022, dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng (mới bàn giao 2,05/3,3 km), dự án được gia hạn đến 31/12/2026.

Sau thời gian tạm ngừng, hiện nhà thầu đã tiếp cận hiện trường thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - đơn vị chủ trì GPMB đã phối hợp gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư, chi trả bồi thường cho các hộ dân ảnh hưởng. Theo đó, địa phương vừa bàn giao thêm 4,47/6,05 ha đối với 1,25km còn lại, tạo điều kiện để nhà thầu thi công sau thời gian gián đoạn.

Ông Trần Văn Anh - Phụ trách phòng Quản lý dự án 1 (BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh - chủ đầu tư) cho biết: “Các nhà thầu đã tiếp cận mặt bằng, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng tháo dỡ hạ tầng để tiến tới triển khai bóc phong hóa, san nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị đang quyết tâm cao để đạt mục tiêu hoàn thành toàn bộ GPMB trong tháng 4/2026 và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trước 30/8/2026”.

Trên công trường dự án hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng.

Không chỉ vướng mặt bằng, các nhà thầu còn đối mặt áp lực giá xăng dầu cao kéo theo chi phí vận chuyển, giá vật liệu tăng mạnh. Ông Tạ Thanh Tùng – Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn cho hay: “Doanh nghiệp đang thi công dự án hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng (xã Cẩm Bình). Dù chi phí vượt dự toán ban đầu, đơn vị vẫn đảm bảo tiến độ với các giải pháp: huy động tối đa máy móc, nhân lực thi công và chủ động ký hợp đồng với nhà cung ứng để nguồn vật liệu không bị gián đoạn”.

Hiện, BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh đang triển khai 66 dự án và chuẩn bị đầu tư 18 dự án. Theo ông Nguyễn Duy Hưng - Phụ trách phòng Quản lý dự án 2: các nhà thầu đang đối mặt khó khăn, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận tải, thi công và giá vật liệu tăng cao; một số đơn vị phải điều chỉnh giá hợp đồng, giãn tiến độ hoặc thi công cầm chừng; một số dự án vướng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ. Chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch chi tiết từng dự án; phối hợp gỡ khó, nhất là trong GPMB. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ từng hạng mục, làm cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá và kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Tương tự, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh đang triển khai 36 dự án và 6 dự án chuẩn bị đầu tư. Đến 17/4, nguồn vốn giải ngân đạt 123,678 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch vốn giao năm 2026. Để đẩy nhanh tiến độ, ban đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu tăng tốc thi công; phối hợp xử lý vướng mắc về mặt bằng, đặt mục tiêu giải ngân cho từng dự án cụ thể.

Các dự án được đẩy nhanh tiến độ, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Nỗ lực giữ “phong độ” giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2025, Hà Tĩnh là 1 trong 10 địa phương tốp đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp nối thành quả, tại kỳ báo cáo tháng 3/2026 của Bộ Tài chính, Hà Tĩnh là 1 trong 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Kết quả này nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án.

Các đơn vị tăng tốc thi công trên các công trình trọng điểm. Ảnh: Mạnh Hải.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định - Trưởng ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vừa ký quyết định thành lập các tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. 3 tổ công tác do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo dõi, xử lý nhằm xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó, có nhiệm vụ theo dõi, rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án; chủ trì làm việc gỡ khó trong thực hiện dự án; chỉ đạo xây dựng đường găng tiến độ từng dự án; kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền… Đây được xem là bước đi mang tính “cầm tay chỉ việc”, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ở khâu giải ngân, Kho bạc Nhà nước khu vực XII đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và thanh toán vốn. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn 2026 đến ngày 15/4 là 1.038/3.887 tỷ đồng kế hoạch vốn đã phân bổ đến dự án, đạt 26,7%. Trong đó: dự án do bộ, ngành quản lý đã giải ngân 49,3/300,8 tỷ đồng kế hoạch vốn đã phân bổ đến dự án, đạt tỷ lệ 16,4%; dự án do địa phương quản lý đã giải ngân 988/3.586 tỷ đồng kế hoạch vốn đã phân bổ đến dự án, đạt tỷ lệ 27,6%.

Trong bối cảnh đầu năm chủ yếu tập trung khâu hoàn thiện thủ tục, các nhà thầu đối mặt thách thức trong thi công dự án, kết quả đạt được là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chủ động của các cấp, ngành trong giải ngân vốn đầu tư công.

Mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Quang Trung).

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII cho biết: “Đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng dẫn thanh toán ngân sách đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; phối hợp với các chủ đầu tư trong theo dõi, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả kiểm soát, thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước kịp thời theo quy định”.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tháo gỡ mặt bằng, bám đường găng tiến độ, tăng cường giám sát đến cải cách thủ tục đang tạo nền tảng quan trọng để dòng vốn đầu tư công tại Hà Tĩnh được “khơi thông”. Với sự tập trung này, tiến độ dự án sẽ được đảm bảo, từ đó tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của Hà Tĩnh.

